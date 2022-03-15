Зачем Запад лжет о якобы существующих планах России применить оружие массового поражения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt высказал предположения о возможном применении Россией химического оружия на Украине. Свои подозрения чиновник связал с недавней публикацией российским Минобороны информации о военно-биологических работах, проводимых США на территории Украины.

Интервью генсека, которое Die Welt поместил в центр первой полосы, вызвало не только резонанс в европейских СМИ, но и ответную реакцию некоторых политиков. Польский президент Анджей Дуда в тот же день заявил, что использование оружия массового поражения на Украине "все поменяет" и НАТО в этом случае придется "серьезно подумать" о своих ответных действиях. Это заявление прозвучало весьма воинственно, но оно скорее указывает на то, что в Варшаве уловили лишь отголоски смыслов, которые были вложены в возникший еще в середине прошлой недели нарратив о "российской химической атаке".

Столтенберг не был первым, кто заговорил на эту тему. Он лишь в точности повторил то, что в прошедшую среду озвучила сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, а затем, днем позже, и сам президент США Джо Байден. При этом Вашингтон, по всей видимости, реагировал не столько на информацию российских военных, сколько на слова замгоссекретаря Виктории Нуланд. Выступая на слушаниях в Конгрессе, она, по сути, подтвердила, что американцы действительно вели биологические работы на территории Украины, и таким образом поставила Вашингтон в крайне неудобное положение.

Практически сразу после того, как высказывания Нуланд начали расходиться по СМИ и соцсетям, последовало заявление Псаки о том, что вся представленная информация о биолабораториях - ложная, а Россия сама готовит на Украине химическую атаку. Американцам надо было срочно оправдываться, тем более что к тому времени объяснений по поводу биолабораторий начал требовать также Китай. И, видимо, лучшее, что смогли придумать на тот момент в Вашингтоне, - это просто выдвинуть встречные, при этом весьма серьезные обвинения в адрес России в надежде, что в информационном поле они "перебьют" тему биолабораторий.

Надежды эти, впрочем, оправдались только отчасти. В Европе сигналам из США, похоже, действительно поверили, и некоторые немецкие СМИ, например, даже начали рассуждать на тему того, что применение химоружия на Украине может стать поводом для полного и незамедлительного отказа Германии от российских энергоносителей. Однако остальной мир, включая в том числе и Китай, американские информационные игры, судя по всему, не убедили. После чего США начали обвинять уже Пекин - в том, что тот "покрывает" российскую дезинформацию о биолабораториях.

В другой ситуации Вашингтон, возможно, попытался бы проигнорировать и как-то по-тихому замять эту историю, но в текущей обстановке она превращается для американцев в серьезную проблему. Для США сейчас важно сблизить позиции с Китаем по украинскому кризису и уговорить Пекин хотя бы частично сократить сотрудничество с Москвой, без чего ни о какой изоляции России, которой добиваются американцы, не может быть и речи. Именно эту тему, судя по его собственным словам, намеревался обсудить советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи в понедельник в Риме с членом политбюро ЦК КПК Яном Цзечи. Однако тема биолабораторий становится дополнительным препятствием для решения и без того сложной задачи "уговорить Китай". Информация российского минобороны, похоже, подтвердила собственные опасения Пекина, и сейчас там говорят о том, что американская активность на Украине представляет собой "только вершину айсберга", и указывают на сотни американских биолабораторий, разбросанных по 30 странам мира.

Василий Федорцев