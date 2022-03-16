Саперы с правом на ошибку

Инженерные войска России вооружены новыми эффективными комплексами разминирования и защиты

Об актуальности внедрения в Вооруженные силы России робототехнических комплексов не говорил только ленивый. Это в полной мере касается и инженерных войск страны. Даже, возможно, более, нежели других частей и подразделений: служба военных инженеров в значительной мере связана со смертельной опасностью для личного состава.

Для эффективной минимизации рисков оборонно-промышленным комплексом России инициирован ряд проектов, функциональным назначением которых должно стать безопасное разминирование. Это и предназначенный для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника ИМРТК-ШР (многофункциональный робототехнический комплекс штурма и разграждения), и ИМРТК-РТ (комплекс разминирования тяжелого класса), и малые робототехнические комплексы. И об одном из них стоит поговорить подробнее.

«Потомок» греческого бога

Речь пойдет о многофункциональном робототехническом комплексе разминирования «Уран-6».

Основной «специальностью» МРТК-Р «Уран-6» является разминирование горных, лесистых или урбанизированных территорий. За один проход робототехнического комплекса от взрывоопасных предметов очищается полоса шириной 1,7 метра. «Уран-6» защищен достаточно прочной броней и без последствий может выдержать подрыв минных боеприпасов массой до одного килограмма. Установленные на роботе-сапере четыре видеокамеры обеспечивают оператору полный круговой обзор, а уникальное оптико-электронное оборудование позволяет вести разминирование в круглосуточном режиме.

“Многофункциональные робототехнические комплексы разминирования прекрасно зарекомендовали себя в ходе боевых операций при обезвреживании объектов и территорий в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе”

Боевое крещение МРТК-Р «Уран-6» состоялось в 2014 году на территории Чеченской Республики, где при помощи комплекса была очищена территория труднодоступного горного плато. На участке шестьдесят гектаров один робот-сапер извлек из земли сорок килограммов минного наследия былой войны, заменив два десятка хорошо подготовленных специалистов. Заметьте при абсолютной (!) гарантии безопасности оператора, поскольку дистанционное управление «Ураном-6» осуществляется на расстоянии в несколько сотен метров. Впоследствии эти многофункциональные робототехнические комплексы разминирования прекрасно зарекомендовали себя в ходе боевых операций при обезвреживании объектов и территорий в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе.

В состав МРТК-Р «Уран-6» – по сути самоходного радиоуправляемого трала на гусеничном ходу включены:

ДУМ-Р или дистанционно управляемая машина разминирования;

комплект сменных тралов (катковый, фрезерный и бойковый) и рабочее оборудование (механический схват и бульдозерный отвал), обеспечивающие эффективную работу с грунтами различных типов;

запасные части и принадлежности.

Подразделения штурма и… Разграждения

Вряд ли найдется в нашей стране хотя бы один взрослый человек, не слышавший о подразделениях специального назначения МО, ФСБ, МВД, ГРУ или ВДВ. А многие ли знают о спецназе инженерных войск? Да, такие подразделения существуют и являются не менее элитными, нежели прославленные боевые пловцы или голубые береты. Задача, которую решают инженерные подразделения штурма и разграждения, заключается в оперативном взломе оборонительных порядков противника – минных полей, фортификационных сооружений и укрепленных районов, а также в зачистке очагов сопротивления в городской застройке.

Все сформированные подразделения инженерного спецназа России обеспечены необходимой техникой и боевой экипировкой. В первую очередь это несколько вариантов общевойсковых комплектов разминирования:

ОВР-2-01, предназначенный для групп разминирования, включенных в состав общевойсковых подразделений;

ОВР-2-02, используемый группами разминирования подразделений инженерных войск РФ;

ОВР-3Ш, принятый на снабжение инженерных подразделений штурма и разграждения.

На последнем варианте экипировки остановимся подробнее. Комплект ОВР-3Ш предназначен для защиты военнослужащих инженерных спецподразделений от поражения стрелковым оружием и осколками минно-артиллерийских боеприпасов. В комплект включены:

защитный костюм сапера «Каспий» (6-й класс защиты) со средствами транспортировки боекомплекта и грузов, состоящий из набора керамических, пластиковых и металлических плит, соединенных посредством гибких элементов из армидной ткани;

шлем 6-го класса защиты «Воин Кивер РСП Штурмовой», выдерживающий прямое попадание пистолетной пули и минного (артиллерийского) осколка;

две транспортировочные сумки.

Ключевые характеристики ОВР-3Ш:

защита со стороны груди (спины) выдерживает выстрел из СВД патроном 7,62х54 мм R с расстояния пять метров;

защита туловища сбоку выдерживает выстрел из пистолета калибром 5 мм с расстояния пять метров;

оснащен датчиками «жив, ранен, убит» и «свой-чужой»;

обеспечена связь командира с бойцами по беспроводному каналу;

наличие нашлемного видеонаблюдения и навигационного модуля ГЛОНАСС;

шлем оснащен наушниками с активным шумоподавлением и светодиодным фонарем;

предусмотрено портативное водяное охлаждение.

Кроме того, в комплект защитного костюма входит система переноса тактического снаряжения, известная как «Стропы MOLLE», с возможностью выбора конфигурации, определяемой личными предпочтениями бойца.

Естественно, что представленными примерами повышение уровня оснащенности инженерных войск Российской Федерации современными образцами вооружений, техники и средств защиты не ограничивается. Этот процесс приобрел определенную масштабность и целенаправленность. В настоящее время разрабатывается тяжелый механизированный мост с принципиально новой схемой раскрытия, современным гидравлическим оборудованием и высоким уровнем автоматизации сборки. Программу испытаний проходит универсальная бронированная инженерная машина, обеспечивающая оперативное продвижение войск в условиях огневого воздействия со стороны противника.

Убим – синергия передовых технологий и боевого опыта

На состоявшейся в конце февраля прошлого года международной оборонной выставке AIDEX 2021 впервые перед зарубежной аудиторией был продемонстрирован современный «инженерный танк» – универсальная бронированная машина, сочетающая в себе функции трех видов инженерной техники: инженерной машины разграждения, бронированной ремонтно-эвакуационной машины и бронированной машины разминирования.

Презентация этого уникального образца (правда, лишь в макетном исполнении) в России состоялась на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017». Представленная под рабочим шифром «Объект 153», УБИМ позиционировалась в качестве техники, функциональный потенциал которой ограничивался подготовкой путей передвижения и маневрирования войсковых группировок, включая районы, подвергшиеся ядерным ударам. В состав дополнительного рабочего оборудования входили телескопическая стрела с манипулятором и экскаваторным ковшом, универсальный бульдозерный отвал, тяговая лебедка, гидромолот и тралящее оборудование. Использовать УБИМ предполагалось в структуре дивизионного (армейского) звена.

Спустя год все на той же площадке МВТФ «АРМИЯ» публика смогла ознакомиться с опытным образцом «инженерного танка». В процессе конструирования этой машины учтен практический опыт боевого применения, полученный инженерными войсками РФ при использовании специальной техники в локальных конфликтах в целом и при реализации контртеррористической операции в Сирии в частности. В функционал были включены прокладка путей сообщения по пересеченной местности, разборка каменных и лесных завалов, а также эвакуация поврежденной техники, создающей помехи движению и маневрированию войсковых группировок.

В задачу УБИМ входят не только прокладка, содержание в постоянной готовности к использованию и расчистка от снега и льда дорог различного назначения, но и создание проходов в каменных и лесных завалах, засыпка рвов, оврагов и воронок, валка деревьев и корчевание пней, а также укладка дорожного покрытия.

Использование в конструкции универсальной бронированной инженерной машины гусеничной платформы танка Т-90М в сочетании с узлами и агрегатами модернизированного танка Т-72Б3 трансформирует ее в средство эффективной механизации земляных работ, ликвидации разрушений и преодоления препятствий, в том числе и в условиях плотного огневого противодействия со стороны противника.

И в заключение еще немного о современных роботах. В инженерных бригадах и инженерно-саперных полках с нетерпением ждут поступления на снабжение МРТК-П «Уран-14» – беспилотных «роботов-пожарных». Эти многофункциональные комплексы успешно работают внутри очагов возгорания. То есть именно там, где жизнь человека подвергается наибольшей опасности.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (922) за 15 марта 2022 года