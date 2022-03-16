Прикрытие заводом «Антонов» не помогло ВСУ

Российские вооружённые силы уничтожили склад боеприпасов на территории завода «Антонов» вблизи Киева.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого вёлся огонь по подразделениям российских войск», - сказал он.

Он сообщил, что российские вооружённые силы вывели из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в украинских населённых пунктах Фёдоровке, Винаровке и Антополе.