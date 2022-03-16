Субмарина как фетиш

Атомная составляющая подводного флота США

Если в подавляющем большинстве стран мира основу ВС составляют сухопутные войска, то в США такой основой, безусловно, является флот. Он имеет почти сакральное значение для Америки и в обозримом будущем данное положение вещей сохранится.

Субмарины – основа флота США

Именно флотом США выиграли в 1941–1945 годах войну у Японии. При этом американские подлодки (ПЛ) нанесли гигантские потери японским ВМС и торговому флоту. По окончании Второй мировой ВМС США имели в своем составе 232 ПЛ. Из 120 ПЛ типа «Балао», построенных в 1942–1946 годах, некоторые дослужили в составе американского флота до середины 70-х, а 46 были проданы за рубеж. ПЛ этого типа «Санта Фе» в составе ВМС Аргентины была потоплена англичанами в ходе фолклендской войны, другая ПЛ типа «Балао» до сих пор числится боеспособной в составе ВМС Тайваня (используется как учебная). Также в строю тайваньского флота остается ПЛ типа «Тенч», другая ПЛ этого типа в составе ВМС Пакистана погибла в декабре 1971 года в ходе войны с Индией (всего было экспортировано 14 из 29 ПЛ данного типа). Все эти ПЛ проходили по несколько послевоенных модернизаций (в первую очередь совершенствовались двигательные установки).

“В условиях, когда ВС США вновь начинают готовиться к войнам с равным по силам противником (ВС РФ и НОАК), роль подводного флота будет возрастать”

До конца 50-х в США было построено до 20 дизельных ПЛ нескольких типов, последние из которых служили до конца 80-х. Следует отметить две ПЛ типа «Грейбек», которые предназначались для пуска КРМБ «Регулус» с дальностью полета около тысячи километров. Ракета была очень велика по размерам и запускалась только из надводного положения, поэтому перспектив не имела («От Loon до «Полярной звезды»). При этом уже в 1954 году введена в строй ВМС США первая в мире ПЛА «Наутилус». Затем было построено несколько экспериментальных ПЛА, в конце 50-х были введены в строй четыре ПЛА типа «Скейт» и шесть типа «Скипджек» (из которых в 1968-м была потеряна ПЛА «Скорпион»). В 60-е годы были введены в строй 14 ПЛА типа «Трешер». Головная погибла в 1963-м, остальные (которые после потери «Трешера» стали ПЛА типа «Пермит») дослужили до начала 90-х годов. Эти ПЛА были первыми, которые кроме обычных торпед Мк37 несли противолодочные ракеты «Саброк» (дальность полета – 55 километров, имели ядерную БЧ 5 килотонн) и ПКР «Гарпун» с дальностью полета до 140 километров. Все эти ракеты запускались через торпедные аппараты. Развитием «Трешеров»/«Пермитов» стали 37 ПЛА типа «Стерджен», которые были способны нести уже и КРМБ «Томагавк» (тоже запускались через торпедные аппараты), а также гораздо более совершенные торпеды Мк48 с дальностью хода до 50 километров. Последние «Стерджены» были списаны уже в начале ХХI века. К настоящему времени все перечисленные ПЛА утилизированы.

Сотни килотонн на борту

В конце 50-х годов в США началось строительство ПЛАРБ, которые стали основой американских СЯС. Первыми из них были пять ПЛАРБ типа «Джордж Вашингтон», которые представляли собой ПЛА типа «Скипджек», в которые был «врезан» отсек с 16 БРПЛ «Поларис» (дальность полета – 4600 километров, три ядерные БЧ по 200 килотонн на каждой БРПЛ). За ними последовали пять ПЛАРБ типа «Этен Аллен», которые уже были спроектированы с нуля, затем – девять ПЛАРБ типа «Лафайет» и десять типа «Джеймс Мэдисон», которые получили БРПЛ «Посейдон» (дальность – до 5,9 тысячи километров, 10–14 ядерных БЧ). Наконец, 12 ПЛАРБ типа «Бенджамин Франклин» несли по 16 БРПЛ «Трайдент-1» (7400 километров, до 8 ядерных БЧ). ПЛАРБ указанных типов выводились из состава американских ВМС с начала 80-х до начала 2000-х, к настоящему времени все они утилизированы, кроме двух, переделанных в учебные станции.

В 1981–1997 годах были введены в строй 18 ПЛАРБ типа «Огайо». В отличие от своих предшественников они несли не 16, а 24 БРПЛ. Сначала это были «Трайдент-1», затем их заменили на «Трайдент-2». Эти ракеты имеют дальность 11–12 тысяч километров, несут 8–12 ядерных БЧ. Произведено 857 «Трайдентов-2», из которых сейчас в наличии ВМС США имеется примерно 600. В рамках Договора СНВ 4 из 18 ПЛАРБ были переоборудованы в ПЛАРК: из 24 ракетных шахт 22 стали ПУ для «Томагавков» (по 7 КРМБ в каждой, то есть 154 на одной ПЛАРК), две – шлюзовыми камерами для боевых пловцов. Для замены остальных 14 «Огайо» начато строительство 12 ПЛАРБ типа «Колумбия» (по 16 БРПЛ на каждой).

В 1976–1996 годах ВМС США получили 62 ПЛА типа «Лос-Анджелес» (крупнейшая серия ПЛА в истории). ПЛА первой половины этой серии несли традиционное вооружение (торпеды Мк48, а также КРМБ «Томагавк» и ПКР «Гарпун», запускаемые через торпедные аппараты). Сейчас в строю их не осталось, две ПЛА переделаны в учебные станции, 18 ожидают утилизации. Вторая половина серии получила в дополнение к обычному вооружению по 12 ракетных шахт на каждой ПЛА для «Томагавков». На данный момент 28 из них остаются в строю, две ожидают утилизации, ПЛА «Майами» в 2012 году сгорела прямо на верфи во время ремонта (сейчас также ожидает окончательной утилизации). Развитием «Лос-Анджелесов» должна была стать серия из 29 ПЛА типа «Си Вулф» с гораздо более высокими ТТХ (очень низкая шумность, высокая скорость, мощное вооружение). Но из-за чрезвычайно высокой цены были построены лишь три такие ПЛА, одна из которых – «Джимми Картер» предназначена для обеспечения действий ССО. С 2000 года началось строительство ПЛА типа «Вирджиния» с несколько более низкими ТТХ, но более приемлемые по цене. На каждой ПЛА имеется по 12 шахт для «Томагавков». Начиная с 29-й ПЛА, предполагается установка дополнительного модуля вооружений, где будет размещаться еще 28 «Томагавков» или новых БРСД в варианте БРПЛ. Сейчас введено в строй 19 ПЛА типа «Вирджиния», всего будет построено от 48 до 66, причем наиболее вероятным является максимальное значение. Пока неясно, что станет развитием этого типа ПЛА. В условиях, когда ВС США вновь начинают готовиться к войнам с равным по силам противником (ВС РФ и НОАК), роль подводного флота будет возрастать. ПЛА и тем более ПЛАРБ мало подходят для интервенционистских операций и войн с заведомо более слабыми противниками (как правило, вообще не имеющими флота), но незаменимы в борьбе с сильными флотами и для нанесения ударов по береговым целям, если противник располагает сильными авиацией и ПВО. Главным качеством ПЛ была и остается малозаметность, она и будет в этом случае использована в полной мере.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (922) за 15 марта 2022 года