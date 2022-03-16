Реалии, основанные на возможностях

«Сухие» и «МиГи» вооружены и очень опасны

На официальной странице пресс-службы военно-морских сил ВСУ в Facebook появилась информация о передаче Польшей, Словакией и Болгарией в их распоряжение 70 боевых самолетов – многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 и далеко не самых современных, но весьма эффективных в боевом отношении штурмовиков Су-25. С традиционным нынешним украинским пафосом было заявлено о продолжающейся поддержке националистического режима. Причем так громко, что возражения других «западных партнеров», мягко говоря, о недостоверности этой информации утонули в ура-патриотическом запале.

Российские ВВС завоевывают абсолютное превосходство

Любовь окружения Зеленского, включая и его самого, к словоблудию, высокопарным речам и откровенной лжи широко известна, однако следует четко понимать причину столь бурной активности. Это завоеванное российскими ВВС абсолютное превосходство в воздухе над всей территорией Украины. Высокий уровень технической оснащенности данного вида Вооруженных сил Российской Федерации общеизвестен, однако вряд ли в небе над Украиной появятся многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, глубоко модернизированный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М или самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир». Не тот круг решаемых задач да и масштаб мелковат.

Вместе с тем появление на воздушном театре военных действий модернизированной версии многоцелевого истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-30СМ2 или многоцелевого легкого истребителя поколения «4++» МиГ-35 можно прогнозировать с большой долей уверенности. Для первого это может стать своего рода «боевым крещением», а для второго – очередным этапом опытной войсковой эксплуатации. Такое допущение дает нам хороший повод для более подробного знакомства с ними.

«Летающий блокбастер» из Иркутска

В самых лучших традициях Голливуда АО «Иркутский авиационный завод» демонстрирует вторую серию «летающего блокбастера» под названием «Покорение мирового рынка боевой авиации истребителями семейства Су-30». Именно такие ассоциации возникают у нас после осмысления информации ЦАМТО о передаче (в рамках Единого дня военной приемки) в состав смешанного авиаполка морской авиации Балтийского флота первой партии модернизированных истребителей с управляемым вектором тяги Су-30СМ2.

Следует отметить, что модернизированная версия в полном объеме сохранила весь комплекс ключевых достоинств Су-30СМ: большую дальность полета, сверхманевренность, оснащенность радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой и состав экипажа из двух человек, что позволяет поражать наземные цели в ходе ведения воздушного боя.

“По оценке профильных специалистов, в МиГ-35 уровень интеграции технологических решений пятого поколения несравним ни с одним из его европейских «коллег»”

По сути Су-30СМ2 стал очередным этапом постоянного развития самолетов линейки Су-30. Когда вопрос о модернизации российского парка истребительной авиации откладывать дальше стало невозможно, взоры разработчиков обратились именно к нему – идеально доработанному серийному Су-30. В рекордные сроки истребитель был модернизирован до версии Су-30СМ (серийный, модернизированный), поставки которой в строевые части российских ВВС стартовали в 2012 году. Заметим, что в подтверждение консолидированного экспертного мнения о Су-30СМ как о самолете с превосходными тактико-техническими, летными и эксплуатационными характеристиками, гармонично сочетающимися с оптимальным балансом в соотношении «цена-качество», страны – участницы Договора о коллективной безопасности признали его «единым истребителем» ВВС этого военно-политического образования. Не менее активно Су-30МК (коммерческая версия) приобретается и другими военно-техническими партнерами России – Индией, Алжиром, Анголой, Венесуэлой, Индонезией, Малайзией, Угандой, Мьянмой и Китаем.

Чуть более года назад производитель и заказчик в лице оборонного ведомства России подписали контракт на поставку новой модификации лучшего в своем классе истребителя завоевания превосходства в воздухе, получившей индекс Су-30СМ2. Ведущаяся коллективным Западом «санкционная война» против России инициировала закрытость информации о количестве боевых машин, оговоренных условиями этого контракта. Однако анализ некоторых данных позволяет говорить как минимум о 21 машине. Судя по всему, это очередной этап развития семейства истребителей Су-30, аналогичный реализованному ранее, результатом которого стало создание Су-30МКИ.

Модернизация истребителя Су

Обратимся непосредственно к истребителю Су-30СМ2, первый полет которого состоялся в феврале 2021 года. Модернизация в первую очередь коснулась силовой установки. Новая версия получила турбореактивные двухконтурные двигатели «первого этапа», применяемые на сверхманевренном истребителе поколения «4++» Су-35С. Разработанный Опытно-конструкторским бюро имени А. М. Люльки силовой агрегат АЛ-41Ф1 отличается новой форсажной камерой сгорания, смешением потоков и управляемым вектором тяги. Обладает повышенным ресурсом в четыре тысячи часов, надежностью и низким расходом топлива. Кроме того, новый двигатель существенно мощнее, что обеспечивает не только значительное улучшение летных характеристик, но и рост энергетического потенциала самолета, что в свою очередь позволяет оснащать истребитель радиоэлектронным и радиолокационным оборудованием с высоким уровнем энергопотребления. Очевидным примером такого оборудования является многорежимная РЛС с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис».

Некоторые элементы бортового радиоэлектронного оборудования Су-30СМ2 унифицированы с БРЭО Су-35С. Существенно расширилась номенклатура применяемых систем вооружения.

Не «Сушкой» единой

Очевидно, что новейший российский многофункциональный истребитель поколения «4++», по своему боевому потенциалу значительно превосходящий «старших по возрасту коллег» и способный эффективно противостоять истребителям пятого поколения, не может не рассматриваться в качестве весьма привлекательной альтернативы большинству предложений современного рынка легких истребителей. Речь идет о самом совершенном на сегодня представителе семейства «Микояна и Гуревича» – МиГ-35.

На вполне логичный и более чем уместный вопрос, по какой причине новая разработка АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» должна заинтересовать серьезных партнеров России в военно-технической сфере, существует единственный, но вполне очевидный ответ. Во-первых, многофункциональный легкий истребитель МиГ-35 значительно дешевле зарубежных самолетов, считающихся полноценными представителями пятого поколения. Для сравнения: новый российский МиГ, старт эксплуатации которого состоялся в 2019 году, обходится отечественным ВВС в 45 миллионов долларов, тогда как американский Lockheed Martin F-22 Raptor стоит 146,2 миллиона долларов, а воспетый представителями секты свидетелей превосходства американского оружия истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35B Lightning II – порядка 108 миллионов долларов. Во-вторых, и это немаловажно, сегодня на вооружении ВВС многих стран мира состоят самолеты МиГ-29 (МиГ-29УПГ) и МиГ-29УБ, что предполагает наличие у них не только учебной, обслуживающей и ремонтной базы, но и запасов подходящих по стандарту авиационных средств поражения.

Планер новым истребителем получен от своего идеального в плане аэродинамических характеристик предшественника – МиГ-29. Правда, в несколько облегченном виде. Однако все остальное – силовая установка с увеличенным ресурсом, передовая авионика, радиолокационная станция с АФАР, современный комплекс обороны и перспективные виды вооружений, ранее на экспорт не предлагавшиеся, – принципиально новое. Мало того, МиГ-35 обладает прекрасными эксплуатационными качествами: маневренностью, живучестью и высокими скоростными характеристиками.

Ключевой задачей многофункционального легкого истребителя является эффективное поражение воздушных, наземных и надводных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях при активном (пассивном) радиоэлектронном противодействии противника. Самолет обладает боевым потенциалом, достаточным для завоевания превосходства в воздухе, перехвата воздушных целей, подавления средств противовоздушной обороны, эффективной изоляции поля боя с воздуха, нанесения ударов по морским надводным целям, оказания непосредственной авиационной поддержки.

Уровень интеграции технологических решений пятого поколения

В качестве главных конструктивных особенностей МиГ-35 следует считать бортовое радиоэлектронное оборудование, включающее системы и приборы пятого поколения. По оценке профильных специалистов, в МиГ-35 уровень интеграции технологических решений пятого поколения несравним ни с одним из его европейских «коллег».

Реализация такого технического решения стала возможной благодаря идеальной аэродинамической концепции базовой платформы нового истребителя – МиГ-29. Кроме того, в ходе проектирования удалось вдвое увеличить объем внутренних топливных баков и массу боевой нагрузки. Сопутствующим результатом стало повышение класса вооружения и радиуса его действия до уровня, характерного для тяжелых истребителей. На 30 процентов выросла максимальная взлетная масса, составившая 23,5 тонны. Улучшены несущие свойства крыла и повышена прочность конструкции самолета.

Новый МиГ-35 получил обновленную силовую установку РД-33МК, отличающуюся повышенной на 10 процентов тягой, бездымной камерой сгорания, увеличенным ресурсом и надежностью. В формате опциального решения может использоваться модернизированный РД-33.

В основу БРЭО кабины новейшего истребителя положен принцип открытой архитектуры с использованием мультиплексной шины данных стандарта MIL-STD-1553B, обеспечивающий многофункциональность боевого применения в сочетании с интеграцией новых видов вооружений как отечественного, так и зарубежного производства. Конфигурация основных органов управления, включая управление вооружением, выполнена по принципу HOTAS, предполагающим размещение критических переключателей на РУС и РУД и позволяющим летчику сконцентрировать внимание на трех широкоформатных жидкокристаллических дисплеях и широкоугольном ИЛС (буквально – индикаторе на лобовом стекле или устройстве отображения символьной и графической информации).

В конфигурацию СУВ МиГ-35 включены оптико-локационные станции ОЛС-К и ОЛС-УЭМ, новейшая РЛС с активной фазированной антенной решеткой «Жук-АЭ» и нашлемная система НСЦПИ (целеуказания, индикации и прицеливания). Их функциональный потенциал и технические характеристики соответствуют критериям, предъявляемым к оборудованию пятого поколения. В частности, оптико-локационная станция, объединяющая в себе телевизионную, лазерную и инфракрасную аппаратуру, выполнена с использованием космических технологий, ранее в авиастроении не применявшихся.

И в жару, и в холод

Партнерам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона будет важен факт применения в отношении планера и основных систем самолета технологии антикоррозионной защиты, облегчающей эксплуатацию МиГ-35 в условиях тропиков. А бортовая кислорододобывающая станция способна обеспечить самолету полную автономность базирования.

Не оставят потенциальные эксплуатанты без внимания и экономичность истребителя МиГ-35. Срок его эксплуатации составляет не менее сорока лет, количество агрегатов, имеющих ограничения по ресурсу, сокращено в 3,5 раза в сравнении с «предшественниками», а межремонтный налет увеличен до шести тысяч часов.

Безопасность, мощный боевой потенциал, экономичность и радикально улучшенные технические, летные и эксплуатационные характеристики МиГ-35 – вполне весомые причины для того, чтобы говорить о серьезном конкурентном преимуществе в борьбе за мировой рынок вооружений в целом и сегмент, ориентирующийся на авиационную технику с низкой стоимостью жизненного цикла, в частности. Важную роль в этом процессе играет и стремительно дорожающее авиационное топливо.

МиГ-35 видится нам оптимальным решением для государств, чьи ВВС имеют на вооружении различные модификации истребителя МиГ-29, которому давно пора на «пенсию по возрасту». Почему? Да потому, что наши как существующие, так и потенциальные партнеры в сфере военно-технического сотрудничества привыкли считать деньги, которых, кстати, не у всех имеется в достаточном количестве. И они будут рады предоставленной возможности не переоснащать, не перестраивать и не переучивать свои ВВС с МиГов на «Сухие».

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (922) за 15 марта 2022 года