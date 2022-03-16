«Черная пантера» на продажу

Новая модификация южнокорейского танка К-2 ориентирована на условия Ближнего Востока

Командование южнокорейских вооруженных сил в рамках плана по реформированию национальных сухопутных войск «План-307» сосредоточило усилия на модернизации основного боевого танка К-2 «Черная пантера». Достоверно известно, что еще на выставке вооружений Defense Expo Exhibition Korea 2018, проходившей в Сеуле, был представлен экспортный вариант танка К-2, предназначенный для ведения боевых действий в условиях пустыни. Танк модернизирован специалистами корейской компании Hyundai Rotem и протестирован в условиях песчаной и глиняной пустыни. Основной целью создания данного варианта К-2 является задача заинтересовать покупателей, прежде всего с Ближнего Востока и Северной Африки.

Экспортный вариант танка снабжен дополнительными топливными баками для увеличения запаса хода в условиях пустыни. Кроме того, на башне с правого борта установлена дополнительная система кондиционирования воздуха.

Основным отличием модернизированного К-2 от базовой модели является его оснащение моторно-трансмиссионным отделением, разработанным специалистами финансово-промышленной группы Doosan Group. На танки, предназначенные для боевых действий в условиях пустыни, устанавливаются дизельные двигатели Doosan Infracore DV27K и автоматическая шестиступенчатая трансмиссия S&T Dynamics EST15K. Данный двигатель обладает мощностью, сопоставимой с немецким MTU MB-883 Ka 500. Однако стоимость корейского образца ниже. Новая трансмиссия S&T Dynamics EST15K имеет шесть скоростей переднего хода и три скорости заднего, что увеличивает маневренность К-2.

“Несмотря на перспективность данного танка и высокие тактико-технические характеристики, есть и значительный минус – стоимость одной боевой единицы оценивается в сумму около девяти миллионов долларов США”

Помимо дизельного двигателя DV27K, танк имеет дополнительный газотурбинный двигатель мощностью 100 лошадиных сил. Он сопряжен с генератором и обеспечивает К-2 электричеством при выключенном основном двигателе.

Модернизированный К-2 имеет активную подвеску, оснащенную системой сканирования местности (радиус сканирования – около 50 метров) и гидропневматической системой подрессоривания. В зависимости от типа местности эта система обеспечивает не только изменение клиренса, но также наклон танка в продольной и поперечной плоскостях, что позволяет повысить проходимость машины и значительно увеличить диапазон углов вертикального наведения пушки.

Модернизированный К-2 оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой L-55. Однако вместо 120-мм боеприпасов стандарта НАТО танки оснащаются боеприпасом национальной разработки KSTAM-II (Korean Smart Top-Attack Munition). Для стрельбы этим снарядом используется навесная траектория. KSTAM-II оснащен активной радиолокационной и инфракрасной головками самонаведения, работающими в миллиметровом диапазоне волн. Траектория полета корректируется четырьмя стабилизаторами. При подлете к цели раскрывается парашют для снижения скорости и производится точное наведение на цель. Предусмотрен резервный канал управления, обеспечивающий возможность корректировать траекторию полета снаряда наводчиком-оператором. Дальность стрельбы данным боеприпасом составляет от двух до шести километров.

Несмотря на перспективность данного танка и высокие тактико-технические характеристики, есть и значительный минус – стоимость одной боевой единицы оценивается в сумму около девяти миллионов долларов США. Для сравнения: российский танк Т-90 СМ, предназначенный для действий в различных условиях, в том числе и в условиях пустыни, стоит два миллиона долларов.

«Черная пантера» является перспективной боевой машиной с высокими тактико-техническими характеристиками. Не исключено, что высокая стоимость экспортного танка К-2 в дальнейшем станет препятствием для заключения контрактов и не обеспечит должного уровня конкуренции с более дешевыми образцами техники. Однако учитывая успехи южнокорейской продукции военного назначения на ближневосточном рынке в 2020–2021 годах, можно ожидать в ближнесрочной перспективе их продвижения в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Дмитрий Хоанг

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (922) за 15 марта 2022 года