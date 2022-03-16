Чума в пробирке

Обвиняя Россию во всех смертных грехах, США разрабатывали на Украине генетическое оружие

Биологические лаборатории США на территории Украины давно вызывали вопросы. Их было создано в разных местах около 30. Более того, такие же лаборатории разместили в Грузии, Казахстане, других странах – по всему периметру границ Российской Федерации. Кто и чем там занимался, было тайной за семью печатями. С началом специальной операции кое-что стало проясняться. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

– Что показал анализ документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины?

– Минобороны России продолжает изучать материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. Полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль Управления министерства обороны США по снижению военной угрозы в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины.

Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова, Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50 процентов, а также болезни Ньюкасла через мигрирующих птиц.

В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы.

– Получается, США не только снабжают Украину летальным оружием, но еще и разрабатывали на ее территории биологическое оружие?

– Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов.

Обращает на себя внимание тот факт, что исследования проводятся в непосредственной близости от границ России – в районах черноморского побережья и на Кавказе.

Проект реализуется с привлечением не только украинских, но и подконтрольных Пентагону грузинской биолаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.

Проанализированные материалы по проекту UP-8, направленному на изучение вируса Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине, наглядно опровергают публичное утверждение США о том, что в биолабораториях Пентагона на Украине работают исключительно украинские ученые без вмешательства американских биологов. Один из документов подтверждает, что все серьезные исследования повышенной опасности проводятся под непосредственным руководством специалистов из США.

Расчетная ведомость начисления заработной платы проводимых украинскими исполнителями работ наглядно демонстрирует схему их финансирования. Подтверждается факт выплат Управлением Минис-

терства обороны США денежных средств за участие в исследованиях напрямую, без привлечения посредников. Обращает на себя внимание крайне скромная, по американским меркам, оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег.

Кроме того, изученные материалы содержат предложения по расширению военно-биологической программы США на территории Украины. Так, обнаружилось свидетельство продолжения завершенных биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней.

– Это чисто военные программы, направленные против не только самих украинцев, но и представителей славянского этноса в целом?

– Пентагон интересуют также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей – блохами и клещами.

Характерно, что аналогичные исследования проводились в 40-х годах прошлого столетия при создании компонентов биологического оружия японским отрядом 731, члены которого впоследствии скрылись в США от преследований за военные преступления.

Еще один пример – финансируемый Германией проект № 68727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в институт тропической медицины имени Бернанда Нохта (Гамбург) была передана одна тысяча образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу.

С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения.

В ходе слушаний, прошедших 8 марта в сенатском комитете США по иностранным делам, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о наличии на Украине биообъектов, на которых проводились исследования в области биобезопасности. Она выразила обеспокоенность возможностью перехода этих биолабораторий и находящихся там материалов под контроль российских Вооруженных сил.

По имеющейся информации, американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудование во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство в городе Львове. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши.

По сути своим высказыванием Нуланд косвенно подтвердила осуществление Пентагоном военно-биологической программы на Украине в обход действующих международных договоренностей.

Подготовил Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (922) за 15 марта 2022 года