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Немецкие «Геркулесы» получат защиту от ракет

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ВТС Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules
Прибытие на авиационную базу ВА123 ВВС Франции в Орлеане первого полученного Францией военно-транспортного самолета Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules (серийный номер 5836, французский бортовой номер 61-РО). 22.12.2017.
Источник изображения: ВВС Франции

Военно-воздушные силы Германии модернизируют военно-транспортные самолеты Lockheed C-130J-30 Hercules («Геркулес»). Самолеты получат систему, которая защитит самолеты от ракет. Об этом сообщает Airforce Technology.

Шесть немецких самолетов получат систему AN/AAR-60 Missile Launch Detection Sensors (MILDS) Block 2, разработанную компанией Hensoldt. Оборудование установят на военно-транспортные C-130J-30 и самолеты-заправщики KC-130J.

Всего производитель поставит 30 датчиков для самолетов и пять устройств для испытаний. Поставки завершат до января 2023 года. Интеграцию MILDS Block 2 в самолеты американского производства обеспечит компания Terma.

Пассивные датчики MILDS позволяют обнаруживать приближающиеся зенитные ракеты и передавать информацию о направлении полета боеприпаса. Также система может автоматически выставлять помехи.

В декабре 2021 года в справочнике World Air Forces 2022 назвали самые распространенные военно-транспортные самолеты в мире. С-130 стал самым распространенным самолетом в своем классе. В мире эксплуатируют 872 машины этого типа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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