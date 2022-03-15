Печат: Россия права. И вот почему

Печат (Сербия): почему Россия права?

Россия не нарушала международного права, когда начала специальную военную операцию на Украине, пишет "Печат". Группа сербских профессоров и юристов убедительно доказывает, что поведение киевской хунты дало право Донецку и Луганску отделиться, а России — вмешаться в конфликт. Таким образом они признают полную правоту России.

Нарушила ли Россия международное право, начав специальную операцию на Украине? Или поведение киевской хунты дало право Донецку и Луганску отделиться, а России — вмешаться? Может ли сравнить ситуацию с Косово и Метохией?

Террор ориентированных на Запад элит против русских на Украине проводился непрерывно, систематично и планомерно, хотя СМИ этого и не замечали. С 2004 по 2010 год террор был чуть слабее, но он ужесточился после переворота на Майдане в 2014 году. Украинские политические элиты считают, что принцип территориальной целостности, гарантированный международным правом, дает им право творить что угодно на территории своего государства.

Однако современное международное право, центральным документом в котором является Устав Организации Объединенных Наций, создавалось как раз с намерением помешать "наследникам" Адольфа Гитлера продолжать дело своего предшественника. А то, что на Украине у власти стоят идеологические последователи нацизма, эти последователи и не скрывают. По всей Украине возводятся памятники нацистскому коллаборационисту времен Второй мировой войны Степану Бандере. Важную роль во власти играют члены неонацистских организаций вроде "Правого сектора"* и других, а ударной силой Вооруженных сил Украины являются неонацистские вооруженные формирования (вроде печально известного батальона "Азов"*), члены которых носят свастики и аналогичные нацистские символы. Но дело не только в символах. Все русское притеснялось на Украине, начиная с языка и вплоть до всех остальных элементов русской идентичности, а в тех регионах страны, где проживало много русских, отказ граждан подчиняться такой власти наказывался вооруженными нападениями украинских войск, чаще всего на мирное население. Главную и самую жестокую роль при этом играли упомянутые неонацисты. По оценкам, в ходе этих нападений пострадали около 15 тысяч человек, прежде всего мирных жителей. Попытки мирным путем, в рамках украинского государства, изменить статус восточных регионов Украины, население которых само провозгласило Донецкую и Луганскую народные республики, ничего не дали. Просто украинские власти упорно отказывались выполнять Минские договоренности, подписанные в 2014 и 2015 годах. В итоге, когда украинские неонацисты уже готовились к наступлению на русские регионы на востоке, на помощь своим соотечественникам пришла Российская Федерация, которая всегда неуклонно и упорно отстаивала реализацию Минских договоренностей. Россия признала две новообразованные республики и предложила им вооруженную помощь как последнее средство в ситуации, когда ни одно другое уже не помогло.

После этих событий ведущие державы Запада вдруг вспомнили о принципе соблюдения территориальной целостности государств, и их примеру вскоре последовала Генеральная ассамблея ООН, а также многие страны мира, включая и Сербию.

Что гласит международное право?

Защищает ли международное право суверенитет и территориальную целостность государства, даже если в нем проводится непрерывный, чудовищный и массовый террор против части его же населения? Неужели в этом отношении мало что изменилось после 30-х годов ХХ века?

Разумеется, это не так!

Факт в том, что современное международное право действительно защищает территориальную целостность в межгосударственных отношениях, то есть запрещает государствам нарушать территориальную целостность других государств. В статье 2.4 Устава ООН излагается принцип, согласно которому "все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства". Заключительный акт СБСЕ, представленный в Хельсинки первого августа 1975 года, является очень авторитетным, но не обязательным к исполнению документом. В нем провозглашается принцип территориальной целостности государств, а страны-подписанты призываются к соблюдению территориальной целостности любого государства-участника. Этот принцип подтверждает и ряд других актов.

Принцип территориальной целостности, однако, применяется системно вместе с другими весомыми принципами международного права, включая принцип самоопределения народа. Этот принцип начал утверждаться после Первой мировой войны как в СССР, так и в США и послужил также основой для выхода южнославянских народов из состава Австро-Венгрии и их объединения с Королевством Сербией. После Второй мировой войны этот принцип был закреплен в статье 1.2 Устава ООН, в которой говорится, что одна из целей ООН — "развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов". Этого принципа, то есть самоопределения народов, касаются статьи 55 и 56 Устава ООН, а также ряд других актов, включая Международные пакты о правах человека 1966 года, а также упомянутый Заключительный акт из Хельсинки и так далее. Интерпретация содержания этого принципа, а также других принципов международного права из Устава ООН закреплена в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. Эта декларация была принята Резолюцией 2625 (XXV) Генеральной ассамблеи ООН 24 октября 1970 года. Согласно этому акту, право на самоопределение включает, прежде всего, внутреннее самоопределение, которое означает право народа "свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие". То есть речь идет о своего рода "праве на демократию". Но самоопределение народа может быть и внешним, и тогда это право на "создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом".

Конечно, поскольку это право конфликтует с принципом сохранения территориальной целостности государства, необходимо его четкое определение, и согласно Декларации от 1970 года его реализация ограничивается всего тремя случаями. Первый — освобождение от иностранной оккупации. Второй — деколонизация. Третий случай, который наиболее интересен для нас, описывается фразой о том, что принцип самоопределения народа не должен пониматься как "санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов, как этот принцип изложен выше, и, вследствие этого, имеющих правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи". Слово "раса" (в современной науке это понятие во многом устарело) тут нужно понимать так, как его определяет Международная конвенция о предотвращении всех форм расовой дискриминации от 1965 года. В ней запрещается — то есть под расовой дискриминацией понимается — различие "по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения". Таким образом, народ, которому было отказано во внутреннем самоопределении, согласно Декларации 1970 года, имеет право на внешнее самоопределение, то есть на отделение. Поскольку речь идет о последнем средстве, которое есть у народа, оказавшегося в подобной ситуации, его назвали "отделением ради спасения".

Определение, изложенное в декларации 1970 года, почти аналогично, то есть заимствовано, определению в Венской декларации Всемирной конференции по правам человека от 25 июня 1993 года и в Декларации из Резолюции 50/6 Генеральной ассамблеи ООН, принятой 24 октября 1995 года в честь 50-летия ООН. Разница только в том, что в двух более поздних документах слова "без различия расы, вероисповедания или цвета кожи" заменены на "без каких-либо различий".

Верховный суд Канады, рассматривая вопрос об отделении Квебека, изучил его ситуацию, применив к ней критерии, дающие право на внешнее самоопределение, то есть отделение от Канады ввиду лишения права Квебека на внутреннее самоопределение, и объявил, что в случае Квебека необходимые условия не выполнены. В решении от 20 августа 1998 года Верховный суд Канады так определил ситуации, в которых позволено внешнее самоопределение: "Таким образом, право на самоопределение в международном праве подразумевает право на внешнее самоопределение только для бывших колоний, для притесняемых народов, в том числе народов под иностранной военной оккупацией или в случаях, когда определенную группу отрезают от власти, не давая осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие. В этих трех случаях народ, о котором идет речь, имеет право на внешнее самоопределение, поскольку его лишают возможности воспользоваться правом на внутреннее самоопределение".

Пример Бангладеш и Южного Судана

В специализированной литературе говорится, что Бангладеш, бывший Восточный Пакистан, получившая независимость от Пакистана в 1971 году, представляет собой пример удачного "отделения ради спасения". Тут очень много схожего с донбасскими республиками. Им так же отказывали в получении (2004) и сохранении (2014) власти на основе воли граждан, высказанной на выборах. В Пакистане же мешали "Народной лиге" Муджибура Рахмана получить власть, несмотря на ее огромный успех на выборах седьмого декабря 1970 года, а самому Рахману сесть в премьерское кресло. Схож и бунт, который поднялся в Восточном Пакистане из-за попрания воли народа и который подавили кровавой интервенцией. Террор достиг там таких масштабов, что его назвали "бангладешским геноцидом". На помощь народу Восточного Пакистана пришли вооруженные силы Индии. ООН приняла Бангладеш в состав своих членов в 1972 году, поскольку ранее ее признал Пакистан. Кроме примера Бангладеш, можно вспомнить и отделение Южного Судана от Республики Судан в 2011 году (в том же году он стал членом ООН). Этот случай тоже считается успешным примером "отделения ради спасения". Что касается отделения Косово, то Международный суд, несмотря на высказывания некоторых судей и представителей государств в ходе слушаний, уклонился в своем консультативном заключении от теории об "отделении ради спасения". В противном случае суду пришлось бы доказывать ложные утверждения о том, что албанцам в Косово и Метохии отказывали во внутреннем самоопределении. Международный суд прибег к простой формуле, согласно которой международное право не запрещает отделение, которое идет изнутри. Кстати, это вполне применимо к Донбассу, где часть населения самой Украины совершило отделение изнутри. Но вот в случае Косово и Метохии отделение произошло при активном содействии иностранных государств, включая агрессию, а затем был нарушен статус, установленный в Резолюции 1244 СБООН.

Все три описанные декларации являются актами, не имеющими обязательной правовой силы. Тем не менее Декларация от 1970 года, как и от 1995 года, носит "интерпретационный характер", то есть содержит толкование и уточнение принципов из Устава ООН как обязательного акта с высшей правовой силой, и уже потому ее содержание черпает правовую силу из акта, который в ней интерпретируется. Также все три документа приняты единогласно (консенсусом и аккламацией) всеми странами-участницами. Уточним, что в случае декларации 1995 года государств было более 180. Наконец, как минимум раз таким образом интерпретированный принцип самоопределения был применен на практике благодаря прямой ссылке на документ. Речь идет о Верховном суде Канады, поскольку сама проверка на соответствие условиям есть применение правил. И мы знаем как минимум два случая успешного внешнего отделения, которые соответствовали модели "отделения ради спасения" (Бангладеш и Южный Судан). Все это, несмотря на определенные сомнения, высказанные в теории и на практике, указывает на тот факт, что в международном праве дается право на внешнее самоопределение (отделение) группам, которых государство, где они проживают, лишает реального доступа к власти. Это право дается им для осуществления экономического, социального и культурного развития. Данное правило обрело обязательный характер.

Поскольку речь идет об исключении из принципа соблюдения территориальной целостности, подобное отделение, конечно, должно применяться в исключительных ситуация как последнее средство, последнее спасение, когда все другие средства не позволяют добиться соблюдения права той или иной группы на внутреннее самоопределение. Поэтому такое отделение и назвали "отделением ради спасения". Нарушение этого права также должно сурово караться. В докладе под названием "Применение права на самоопределение как средство для предупреждения конфликтов", сделанном на Международной конференции экспертов, которую ЮНЕСКО организовало в Барселоне в ноябре 1998 года, говорится следующее: "В широком контексте под самоопределением, разделением и отделением от некоего государства народа, который является его частью, нужно понимать право, которое является последним средством. Если некое государство и власти, которые сменяются в нем, на протяжении длительного времени непрерывно подавляли некий народ, нарушали права человека и основные свободы его представителей, исключали их из процесса принятия решений, особенно в вопросах влияния на благосостояние и безопасность этого народа. Это право можно считать аналогом права на восстание и последним средством против тирании и подавления, о котором говорится в преамбуле Всеобщей декларации прав человека".

Соответствие Донбасса критериям

Более чем ясно, что в случае русского населения на Донбассе все упомянутые критерии выполнены более чем достаточно, а значит, были созданы условия для отделения Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Отдельно нужно напомнить о том, что украинские власти на протяжении семи лет отказывались выполнять Минские договоренности как согласованный modus vivendi (лат. "мера"), который помог бы примирить требование о сохранении территориальной целостности Украины с требованием о соблюдении самых элементарных прав народа Донбасса.

После нескольких лет, когда РФ поддерживала реализацию Минских договоренностей, и в момент, когда возникла угроза нападения украинских неонацистов на русское население Донбасса, Москва признала Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику, чье население прибегло к отделению как последнему средству в защиту своих жизненных прав.

Итак, как мы уже писали, эти два государства возникли законным путем с применением права местного населения на внешнее самоопределение, а нападение на них украинских экстремистов — это международный конфликт, то есть нарушение запрета на "угрозу насилием и применением силы против территориальной целостности и политической независимости какого-либо государства". Об этом говорится в статье 2.4 Устава ООН. Самооборона может быть индивидуальной, если атакованное государство защищается само, а может быть коллективной, если ему на помощь приходят другие государства. Эта помощь, то есть коллективная самооборона, может быть ad hoc (лат. "специально для этого"), а может предусматриваться ранее подписанным договором. Скажем, пример — Североатлантический договор, которым четвертого апреля 1949 года был создан НАТО. Таким образом, спецоперация Российской Федерации, о которой мы рассуждаем, имеет свою опору в международном праве, а точнее в Уставе Организации Объединенных Наций. К сожалению, все это игнорируют большинство членов ООН, которые осудили ее на Генеральной ассамблее ООН.Но если бы гипотетически прозвучал вопрос, почему Российская Федерация вышла за пределы ЛНР и ДНР, раз защищает их территориальную целостность от украинской агрессии, то ответить можно встречным вопросом. А почему Красная армия в 1945 году дошла до Берлина, и почему армия США дошла до Эльбы? Когда идут боевые действия, действует логика, главный элемент которой заключается в том, что они ведутся ради победы.

Нужно добавить и тот факт, что с помощью этой спецоперации Российская Федерация отвела от себя более чем явную опасность, которую представляет для нее расширение НАТО на восток и, если говорить точнее, вооружение враждебно настроенной украинской армии оружием, способным угрожать Российской Федерации. К таким ситуациям применимы концепции превентивного и преэмптивного ударов (они различаются по мере непосредственности опасности). К таким действиям, например, призывали Соединенные Штаты Америки, чтобы оправдать нападение на Ирак в 2003 году. Тогда США лгали о том, что Ирак якобы располагает оружием массового поражения. Интересно, что США, как создатель этой теоретической концепции, и НАТО считают, что право на превентивный и преэмптивный удар является их эксклюзивным правом, и оспаривают его у других.

Наконец, любое гипотетическое возражение о том, что "отделение ради спасения" может быть опасно и послужить оправданием для нарушения территориальной целостности Сербии в случае с отделением Косово и Метохии, не имеет под собой никакой основы в международном праве. Дело в том, что албанское меньшинство в этом регионе не лишали права на "внутреннее самоопределение", поскольку существовала определенная автономия, гарантировавшая им культуру, религию, язык и другие проявления идентичности. Албанские сепаратисты устроили бойкот институтам Республики Сербии СРЮ, отвергнув все призывы власти вернуться в них и попытки достигнуть договоренности в этом вопросе. Впоследствии албанцы перешли к вооруженному насилию, и государство было вынуждено ему противодействовать. На Украине ситуация была прямо противоположной. Там власти государства упорно отказывались от реализации Минских договоренностей, а вооруженные формирования этого государства под предводительством неонацистов как ударной силы на протяжении многих лет терроризировали население русской национальности. Поэтому в отличие от образования Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики отделение Косово и Метохии не имеет под собой никакой основы в международном праве. Нападение же НАТО на СРЮ не носило характер помощи, необходимой некоему государству для самообороны. То есть это не был акт коллективной самообороны, который допускается в статье 51 Устава ООН. Это был акт агрессии против суверенного государства…

Группа авторов

Профессор Бранко М. Ракич, завкафедрой международного права и международных отношений юридического факультета Белградского университета,

профессор Александр Якшич, преподаватель юридического факультета Белградского университета,

профессор Слободан Панов, преподаватель юридического факультета Белградского университета,

Михайло Вучич, старший научный сотрудник Института международной политики и экономики,

Горан Петрониевич, адвокат, председатель Центра по обновлению международного права,

профессор Деян Мирович, внештатный преподаватель юридического факультета университета Приштины с временным центром в Косовской Митровице,

профессор Боян Боянич, внештатный преподаватель юридического факультета университета Приштины с временным центром в Косовской Митровице,

профессор Дмитрие Джеранич, внештатный преподаватель юридического факультета университета Восточного Сараево,

Милош Йованович, доцент юридического факультета Белградского университета,

Душко Челич, доцент юридического факультета университета Приштины с временным центром в Косовской Митровице.

* запрещенная в РФ экстремистская организация, прим. ред.