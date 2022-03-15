Судно "Евгений Горигледжан" впервые вышло в Балтийское море в рамках испытаний

Команда завода и экипаж проверят работу пропульсивного комплекса и средств связи

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Евгений Горигледжан", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Калининграде, впервые вышло в море в рамках программы заводских ходовых испытаний. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба судоверфи.

"ОИС "Евгений Горигледжан" совершило первый выход в Балтийское море. Сдаточная команда завода совместно с экипажем приступили к проверке работы пропульсивного комплекса и средств связи, установленных на судне", - рассказали в пресс-службе, отметив, что программой заводских ходовых испытаний предусмотрена проверка всех его систем и механизмов судна.

В конце января океанографическое исследовательское судно совершило переход в порт Балтийск из акватории завода "Янтарь", где сдаточная команда судоверфи совместно с экипажем судна вели подготовку к началу заводских ходовых испытаний в море.

По завершении всего комплекса испытаний ОИС "Евгений Горигледжан" будет передано заказчику.

ОИС проекта 02670 создано в результате ремонта и переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Работы на ПСЗ "Янтарь" были начаты 19 марта 2016 года, судно спущено на воду 25 декабря 2020 года. Проект 02670 разработан в ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК).

Как сообщалось ранее, основной заявленной задачей судна, построенного для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, станет "проведение подводных технических работ". Водоизмещение "Евгения Горигледжана" - 4 тыс. тонн, автономность плавания - 30 суток, экипаж - 32 человека плюс 25 членов экспедиции.