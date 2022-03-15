Европейцы выбрали разработчиков установки для получения кислорода из лунного реголита.

Европейское космическое агентство выбрало команду из пяти европейских компаний, которая спроектирует и создаст первую экспериментальную полезную нагрузку для извлечения кислорода из реголита на поверхности Луны. Ожидается, что за 10 дней работы на борту лунного посадочного модуля она получит 50-100 грамм кислорода из лунного реголита, сообщается на сайте агентства.

Чтобы обеспечить длительное пребывание астронавтов на Луне и снабжение лунных баз, необходимы технологии добычи ресурсов или создания стройматериалов из сырья, доступного на поверхности естественного спутника Земли. В частности, одним из наиболее важных ресурсов станет кислород, который нужен для дыхания людей и как компонент ракетного топлива, необходимого для дозаправки кораблей и спускаемых модулей.

9 марта 2022 года Европейское космическое агентство подвело итоги конкурса в рамках программы ExPeRT (Exploration Preparation, Research and Technology), выбрав команду, которая спроектирует и создаст первую экспериментальную полезную нагрузку для извлечения кислорода из лунного реголита на поверхности Луны. Ее возглавила компания Thales Alenia Space, остальные участники команды: AVS, Metalysis, Open University и Redwire Space Europe.

Образец-имитатор лунного реголита до (слева) и после (справа) извлечения кислорода. Источник изображения: Beth Lomax / University of Glasgow

Прототип установки для получения кислорода из реголита был создан в Лаборатории материалов и электрических компонентов европейского центра ESTEC. Она использует метод прямой деоксидации посредством процесса FFC, который предполагает электролиз порошка оксидов металлов в расплаве солей при высокой температуре, что позволяет превращать образец-имитатор реголита в смесь металлических сплавов, извлекая почти весь кислород. Оценки содержания кислорода в реальном лунном реголите составляют около 40–45 процентов от общей массы.

Ожидается, что готовая установка будет компактной, маломощной и способной быть размещенной на различных типах лунных посадочных модулей, в том числе на европейском посадочном модуле EL3, который сейчас находится в разработке. Установка должна будет извлечь 50-100 граммов кислорода из лунного реголита, обеспечивав при этом эффективность на уровне 70 процентов доступного кислорода в образце. Электроэнергией ее обеспечат солнечные батареи, поэтому срок эксперимента будет ограничен 10 днями.

Источник изображения: ESA

Ранее мы рассказывали о том, как марсианский бетон предложили делать на основе крови и мочи астронавтов.

Александр Войтюк