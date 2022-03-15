Американцы представили грузопассажирский лунный ровер

Американская компания Venturi Astrolab представила универсальный лунный ровер. Он может перевозить как контейнеры с грузами, так и астронавтов.

После лунной гонки 1960-х и 1970-х годов интерес к посадке на Луну угас и несколько десятилетий спутник Земли исследовали в основном с орбиты. Но в последние годы началась вторая лунная гонка. Так, за десятилетие к Луне отправили пять посадочных аппаратов, из которых три успешно сели на поверхность. Также появились частные и государственные программы по исследованию Лунной поверхности автоматическими станциями от XPRIZE, NASA, «Роскосмоса» и Китая. А NASA с другими агентствами и частными компаниями планирует уже через несколько лет высаживать на Луну людей, правда, срок постепенно сдвигается: изначально первая миссия была намечена на 2024 год, но сейчас представители агентства говорят уже про 2026 год, причем как об оптимистичной дате.

В связи с планами по масштабному исследованию Луны, NASA уже не первый год просит частные компании разрабатывать те или иные компоненты миссий, начиная от грузовых кораблей и посадочных модулей, заканчивая луноходами, подразумевая, что наработки будут использоваться как агентством, так и компаниями. Компания Venturi Astrolab разработала для будущих лунных миссий ровер FLEX, который может пригодиться для разных целей.

Ровер имеет довольно большие размеры, судя по фотографии, около трех метров в длину. У него есть четыре колеса и высокий полый кузов, в центре которого располагается большой грузовой контейнер. Компания предлагает вместе с другими участниками индустрии разработать универсальный формат контейнеров, подобно стандартным грузовым контейнерам на Земле. Чтобы поднять контейнер с поверхности или наоборот положить его, ровер может опустить кузов за счет регулируемой подвески.

Помимо контейнеров, компания предлагает перевозить и негабартиные грузы и даже астронавтов, которые могут стоять на задней площадке во время езды. Инженеры собрали и испытали в пустыне полноразмерный прототип ровера и продемонстрировали его работу на примере макета солнечного генератора, который двое людей в скафандрах перевезли и установили на поверхности песка. Предполагается, что ровер сможет ездить полуавтономно и под управлением оператора.

Пока FLEX существует в виде инициативного проекта, но компания отмечает, что уже связалась с NASA, попросившей частные компании разработать лунный транспорт, и SpaceX, которая планирует запускать к Луне как миссии NASA, так и свои собственные.

В 2019 году свой ровер начали разрабатывать Toyota и JAXA, которая планирует проводить миссии вместе с NASA. Он будет представлять собой герметичный лунный автомобиль для перевозки астронавтов.

Григорий Копиев