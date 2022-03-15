Робот «Эйдос» прошел испытания на КАМАЗе

На прессово-рамном заводе ПАО «КАМАЗ» успешно прошел испытания робот «Эйдос», изготовленный казанской фирмой Eidos Robotics.

В прошлом году предприятие передало заводу в опытную эксплуатацию робот-манипулятор А12, сварочное оборудование и позиционер для установки оснастки. По распоряжению заместителя директора ПРЗ по техническому развитию и промышленной безопасности Алмаса Гильманова новый «работник» сначала адаптировался в ремонтной мастерской. Специалисты лаборатории промышленной электроники написали для него программу, а в конце прошлого года новому «сварщику» оборудовали место в цехе шасси.

Здесь смонтирована полноценная роботизированная ячейка. Специально для «Эйдоса» оборудовали поворотный стол: с одной стороны ведется электродуговая сварка с подачей проволоки в режиме полуавтомата, с другой – рабочий закрепляет очередную заготовку. Места разделены специальным защитным экраном. Предусмотрены и другие меры безопасности: в самой ячейке специальный коврик – стоит сделать шаг на его поверхность, стол уже не повернется, даже если операция выполнена. Вторая ступень – фотозащита, предусматривающая блокировку всей системы, если кто-то пересечет периметр рабочей зоны, очерченный желтой линией.

«Эйдос» уже два месяца работает на сварке кронштейна гидрозамка кабины. Робот управляется за одну минуту, при этом соединения ровные, крепкие и не требуют дополнительной зачистки от брызг. С месячным объемом работы устройство справляется за одну–две недели.