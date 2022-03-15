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Вице-премьер дал поручение адаптировать программу «Цифровая экономика» к современным условиям

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Цифровая экономика
Цифровая экономика.
Источник изображения: D-Russia.ru

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры подготовить экспресс-анализ и адаптировать национальную программу «Цифровая экономика» под текущую экономическую ситуацию, сообщает сайт правительства.

Чернышенко отметил, что необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы «Цифровая экономика».

Главная задача — выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населённых пунктов к Интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО. Правительство уже запустило объемный комплекс мер поддержки IT-компаний. Это и грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций и т.д. Все эти меры необходимо учитывать при формировании предложений по корректировке паспортов федеральных проектов, — отметил вице-премьер на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

В числе первых решений по минимизации рисков на заседании были рассмотрены переход государственных информационных систем на российское ПО и обеспечение госорганов доступом к гособлаку.

По итогам заседания Минцифры поручено до конца марта представить результаты анализа и проработанные меры по минимизации рисков недостижения результатов национальной программы «Цифровая экономика», а также сформировать предложения по изменению паспортов федеральных проектов, входящих в ее состав.

В Минцифры отметили, что уже приступили к проведению экспресс-анализа плана реализации национальной программы и в установленный срок уложатся. Также Минцифры активно работает над задачей «перераспределения текущего ресурса и формирования новых цепочек поставок для стабилизации отрасли».

Также были рассмотрены и утверждены отчёты о ходе исполнения национальной программы в 2021 году: основные показатели достигнуты.

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