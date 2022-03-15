Вице-премьер дал поручение адаптировать программу «Цифровая экономика» к современным условиям

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры подготовить экспресс-анализ и адаптировать национальную программу «Цифровая экономика» под текущую экономическую ситуацию, сообщает сайт правительства.
Чернышенко отметил, что необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы «Цифровая экономика».
В числе первых решений по минимизации рисков на заседании были рассмотрены переход государственных информационных систем на российское ПО и обеспечение госорганов доступом к гособлаку.
По итогам заседания Минцифры поручено до конца марта представить результаты анализа и проработанные меры по минимизации рисков недостижения результатов национальной программы «Цифровая экономика», а также сформировать предложения по изменению паспортов федеральных проектов, входящих в ее состав.
В Минцифры отметили, что уже приступили к проведению экспресс-анализа плана реализации национальной программы и в установленный срок уложатся. Также Минцифры активно работает над задачей «перераспределения текущего ресурса и формирования новых цепочек поставок для стабилизации отрасли».
Также были рассмотрены и утверждены отчёты о ходе исполнения национальной программы в 2021 году: основные показатели достигнуты.