Сирийские добровольцы объяснили мотивы принять участие в спецоперации РФ

В Сирии продолжаются акции в поддержку российской спецоперации по защите Донбасса. Более того, сирийские добровольцы выступают с инициативой принять участие в спецоперации России и объясняют свои мотивы.

«Мы, сирийские бойцы, заявляем о своей верности друзьям из России в борьбе с международным терроризмом. Мы признательны России и готовы поехать на Украину для помощи российским друзьям в борьбе с мировым фашизмом. Мы подтверждаем поддержку президенту [России Владимиру] Путину. Мы готовы применить всю нашу силу, чтобы выразить нашу поддержку и помочь России покончить с международным терроризмом», — сообщил один из добровольцев.

Готовность биться с нацистами на Украине выражают ветераны армии Сирии, бойцы христианского ополчения и бывшие боевики оппозиции. Они приходят на сборные пункты и записываются добровольцами.

«Я слышал слова президента России Владимира Путина. Он сказал, что, если Россия не остановит США и НАТО на Украине, то они придут на русскую землю и разрушат вашу великую страну. Этого нельзя допустить. Вы спасли Сирию от США и их союзников. Теперь мы готовы сражаться против их псов за вас», — сказал одни из добровольцев Ибрагим Мажд.

Другой доброволец Мустафа Каран подчеркнул, что Россия жертвует собой, спасая братский народ от нацистов

«Наш долг быть вместе с Россией и сражаться за нее так, как она сражалась за нас. Тем более, что на Украине русские снова жертвуют собой ради других, спасая свой братский народ от нацистов, которые сродни сродни ИГИЛ и «Джебхат Ан-Нусре» (запрещены в РФ)».

Сирийцы ценят, что российская армия была рядом с ними в самое тяжелое для страны время и их долг сражаться за Россию, как она сражалась за них.

В городах проходят митинги, на которые сирийцы выходят с флагами России и Сирийской Арабской Республики, портретами с изображением президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Всюду видны транспаранты с призывами: «Великая российская армия! Мы победим нацистов!», «С тобой и за тебя, Россия!», «Россия в наших сердцах!», «Россия для Сирии родная!». Военнослужащие САР наносят на свою технику буквe Z, которую используют российские военные.

Ранее, 11 марта, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил, что из стран Ближнего Востока более 16 тыс. добровольцев готовы приехать для помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Президент Путин, в свою очередь, отметил, что добровольцам необходимо помочь добраться в зону боевых действий.

7 марта в Сирии бойцы народного ополчения города Скальбия и соседних населенных пунктов провинции Хама собрались, чтобы выразить поддержку России. Кроме того, в Скальбии прошел автопробег в поддержку действий ВС РФ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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