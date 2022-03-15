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Российская газета

Летчики транспортной авиации ЗВО совершили учебные полеты в ночное время

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

В Санкт-Петербурге летчики отдельного транспортного смешанного авиационного полка Западного военного округа провели учебно-тренировочные полеты в ночное время.

В небо поднимались экипажи транспортных самолетов Ан-72, Ту-134М, Ан-12, Ан-26 и многоцелевых вертолетов Ми-8 различных модификаций. Они отработали элементы пилотирования в условиях ограниченной видимости и при сильном боковом ветре.

Как добавили в пресс-службе ЗВО, полеты в подобных климатических условиях выполнять сложно. Военнослужащие не могут визуально пилотировать самолет и действуют по приборам.


Светлана Цыганкова

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