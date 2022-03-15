Ракетный рубеж

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о том, какие новые ракетные комплексы могут укрепить западные границы России

На совещании Совета безопасности России 11 марта глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в ответ на усиление сил НАТО у западных границ страны Генштабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей. «Включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ», — сказал министр. Какие новые системы вооружений может переместить Россия к границам и какими возможностями они обладают? Конечно, информация о новых разработках — так же как и о планах по их развертыванию в той или иной части страны — закрыта. Однако можно попробовать предположить, какие могут быть варианты.

Первое и, наверное, основное, что важно отметить — после принятия Белоруссией изменений в конституцию наши ракетно-ядерные системы могут быть размещены на ее территории. Это могут быть как наземные ракетные комплексы, так и боевые системы воздушного базирования. Если мы говорим о системах, которые могут нести ядерные боеголовки, то их выбор не так уж и велик.

Кандидат №1 здесь — это универсальный ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» и его модификации. Особенность современного «Искандера-М» в том, что он может применять несколько типов ракет: баллистическую 9М723 и, вероятно, ее модернизированный вариант с увеличенной дальностью действия, а также крылатые ракеты 9М728 с дальностью действия до 500 км. И те, и другие могут нести ядерную боевую часть. Баллистические ракеты способны при этом наносить удары практически мгновенно — в считанне минуты — с высокой точностью и практически без шансов для противоракетной обороны. Думаю, именно они составят основу ударной группировки.

Модернизированная ракета для комплекса «Искандер-М» с увеличенной дальностью действия гипотетически уже может быть принята на вооружение. Все работы по совершенствованию ракет для «Искандеров» носят крайне закрытый характер, но именно появление обновленной баллистической ракеты было бы наиболее логичным и опережающим шагом для противодействия пока еще только создаваемым западным гиперзвуковым системам. С учетом того, что Россия имела серьезный задел в области разработки гиперзвуковых ракет, появление боеприпасов в составе обычного или модернизированного «Искандера-М» считаю вполне возможным.

Боевые возможности обновленного «Искандера-М» обеспечили бы поражение любых целей на дальности не менее 500 км — то есть, на всей территории Польши, на части территории Восточной Германии до Берлина. Основными целями для этой боевой системы стали бы базы, ракетные позиции и штабы.

Кандидат № 2 — авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», который состоит на вооружении воздушно-космических сил России. Особенность «Кинжалов» в том, что самолеты-носители МиГ-31И могут быть оперативно переброшены на любые аэродромы как на территории России так и на территории союзников. Радиус действия «Кинжалов» — более 2000 км — позволяет поразить практически любую цель на европейском континенте. То, что ракеты комплекса могут применяться как по наземным, так и по морским движущимся целям, обеспечивает нанесение точечных ударов по морским коммуникациях и авианосным ударным группировкам потенциального противника. Основная проблема «Кинжалов» при работе на максимальную дальность в Восточной Европе — бросок над территорией, контролируемой потенциальным противником. Но если работать из Заполярья, то можно держать под прицелом и Исландию, и территорию Великобритании и Северное море. Да, вероятно, там самолетам-носителям «Кинжалов» будут угрожать авиация из Норвегии, с территории Великобритании и с авианосцев, но МиГ-31 — один из самых скоростных современных самолетов, и у него хорошие шансы в противостоянии с современными западными перехватчиками.

Как уже было сказано, основными целями для «Кинжалов» могут стать и авианосцы и также любые опасные военные объекты типа позиций систем ПВО и ПРО. Перехватить «Кинжалы» после пуска, как и баллистические ракеты «Искандеров», будет почти невозможно.

Кандидат № 3 пока чисто гипотетический: это может быть реинкарнация стратегического ракетного комплекса «Рубеж» с большой и мощной ракетой промежуточной дальности (до 6000 км), которая сможет из любой точки европейской части России поразить любую цель на европейском континенте. Считается, что «Рубеж» в 2011–2015 годах прошел летные испытания, но был отложен до лучших времен. Вполне может быть, что пора для создания и размещения новых «евроракет» пришла. В случае принятия на вооружение ракеты «Рубежа», вероятно, смогут нести как обычные баллистические боевые блоки легкого класса, аналогичные блокам межконтинентальных ракет «Ярс», так и в перспективе управляемые боевые блоки. С ними это будет высокоточный и устойчивый к любым современным противоракетным системам ракетный комплекс.

Наконец, кандидат № 4 — совершенно секретный «туз в рукаве» — некий новый ракетный комплекс с совершенно новыми возможностями и с дальностью действия от 500 до 4000 км, создание которого логично предположить с учетом прекращения действия Договора об ограничении ракет средней и малой дальности. Какой-то конкретной информации по созданию такого ракетного комплекса нет, но с учетом повышенных мер секретности нельзя исключать его появления в ближайшие месяцы и годы. Вероятно, такой комплекс мог бы использовать огромный опыт эксплуатации ракетных систем «Искандер-М» и многое взял бы от этого ракетного комплекса. Возможно, этот комплекс использовал бы новую пусковую установку с пятиосным шасси. Это заметно расширило бы возможности по полезной нагрузке, а следовательно позволило бы одной пусковой нести две и более ракет. Своеобразный «Искандер-2» был бы логическим развитием старого «Искандера» в новой исторической реальности.

Думаю, в ближайшие месяцы мы узнаем конкретику по тому, что скрывается за «теми новыми современными комплексами», и сможем более точно оценить их возможности.

Дмитрий Корнев

Автор — военный эксперт, главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

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