"Ускориться реально возможно": получит ли "Суперджет" отечественный двигатель

Эксперты рассказали, когда "Суперджет" получит российский двигатель

На фоне ужесточения санкций в России форсируют создание новой, "импортозамещенной" версии отечественного пассажирского самолета Sukhoi Superjet. В частности, для этого необходимо ускорить сертификацию новых двигателей ПД-8. Эксперты рассказали "Газете.Ru", как именно можно ускорить процесс, в чем особенность нового двигателя, а также о потенциальном вреде для него от западных санкций.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил ускорить сертификацию нового российского двигателя ПД-8, и провести ее в течение 12-14 месяцев.

ПД-8 является ключевым элементом разрабатываемого самолета SSJ-New - модификации Sukhoi Superjet 100. Основной задачей конструкторов этой версии самолета было по максимуму избавиться от импортных деталей. Новый двигатель создает Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха (ОДК).

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев пояснил "Газете.Ru", о каких новых сроках сертификации идет речь. По его словам, если отсчитать 12-14 месяцев от настоящего момента, это будет начало-середина 2023 года, второй квартал. Это значит, что речь идет о сокращении сроков на полгода, поскольку ранее планировалось закончить к четвертому кварталу.

«Ускориться реально возможно, если в различных испытаниях задействовать одновременно большее количество опытных двигателей, то есть запараллелить некоторые работы и на определенное направление выделить больше ресурсов. Поэтому полгода выиграть вполне возможно, если привлекать больше специалистов и дополнительных подрядчиков",

- сказал Пантелеев.

Также эксперт рассказал о сертификации этого двигателя в Европе.

«Я не слышал, чтобы ПД-8 планировалось сертифицировать по европейским нормам, но мы помним, что европейские нормы гораздо строже российских, в частности, по испытаниям на вулканический пепел. И если по программе ПД-14 планировалось завершить испытания именно под Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), и это создавало нагрузку на стендовую базу, то если нет задачи сертифицировать под EASA, мы можем что-то поменять местами и использовать какие-то стенды. У нас главная задача - обеспечение потребностей российской авиационной отрасли, то есть отечественных компаний. Для этого никакая европейская или другая сертификация не нужна», - пояснил он.

На презентации нового двигателя ПД-8 в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 Источник изображения: Алексей Майшев/РИА "Новости"

Испытания нового двигателя активно идут уже сейчас: в начале февраля прошло испытание газогенератора в барокамере, а первые запуски опытного двигателя намечены на март.

"Успешность испытаний будет зависеть от того, подтвердит ли железо заявленные характеристики или нет. При испытании техники может произойти все что угодно. В этом двигателе применены материалы и технологии не с нуля, а те, что предприятиями ОДК уже освоены. Очень важной новацией в программе ПД-8 были организационные методы взаимодействия. Это параллельное проектирование и моделирование. Вопрос не в том, что это было и раньше, а в том, что сейчас многие вещи в программах ПД-14 и ПД-35 отработаны. Но если в этих программах ведущей организацией был «ОДК-Авиадвигатель», то сейчас головным исполнителем является Рыбинск, где на площадке собирается авиадвигатель", - рассказал Пантелеев.

Специалист также раскрыл, какие приоритеты были заданы при постановке задачи.

«Генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий Шмотин на вопрос о новизне ПД-8, каких-то суперсплавах и технических прорывах, ответил следующее: «Задача - сделать двигатель достаточно быстро, на современном уровне с точки зрения характеристик и скорее минимизировать риски, чем выигрывать десятые доли процентов эффективности", - пояснил он.

Однако принципиально важным было создать для нового "Суперджета" именно полностью российский двигатель.

«Представители корпорации «Иркут» заявляли, что это будет полностью импортозамещенный самолет. Это значит, что разработчиками и производителями систем будут российские компании. Вот когда дело дойдет до элементной базы, будут ли там микросхемы, которые будут закупать в Китае - мы не знаем», - уточнил Пантелеев.

Владимир Карнозов, аналитик Aviation Explorer, также подтвердил, что ПД-8 напрямую не зависим от импортных поставок.

"Да, это полностью российский двигатель. При его изготовлении будет применяться импортное оборудование, но это не играет никакой роли - оно уже закуплено, налажено и работает, в том числе и на заводе в Рыбинске. Даже если вы используете западный станок - ну и что, двигатель-то все равно остается российским", - рассказал он.

Однако, по словам эксперта, западные санкции потенциально все равно могут навредить производству.

"Конечно, потенциальные проблемы есть. Если будет что-то ломаться, то встанет вопрос, где брать запчасти. Их будут как-то доставать, изыскивать способы. То есть санкции могут повлиять на поддержание станочного парка в исправном состоянии",

- пояснил Карнозов.

Специалист также рассказал о преимуществе ПД-8 над двигателем, который устанавливают на "Суперджеты" сейчас.

"ПД-8 будет обладать лучшими характеристиками, поскольку он сделан почти четверть века спустя. В старом двигателе установлен французский газогенератор разработки конца 1990-х годов, то есть ему 20 лет. У нового российского двигателя будет газогенератор на базе ПД-14, который гораздо современнее. Благодаря новому генератору повысится температура газов перед турбиной и вырастет степень повышения давления. Это важнейшие параметры для гражданской авиации, которые влияют на расход топлива", - сказал Карнозов.

В данный момент на "Суперджетах" установлен франко-российский двигатель PowerJet SaM146. Его газогенератор, камеру сгорания и турбину высокого давления делают французы, а "холодную" часть - вентилятор и турбину низкого давления - производит российская компания "Сатурн". Общая сборка также проходит в России.

Василий Зайцев