Восхождение Ка-26: от мировых рекордов высоты до новейшего Ка-226Т "Альпинист"

11 марта 1982 года на вертолете Ка-26 были установлены мировые рекорды по скороподъемности и подъему на максимальную высоту. Оригинальная модульная конструкция этого труженика вошла в историю вертолетостроения. Широкий перечень модификаций, простота обслуживания, надежность и безопасность вертолетов семейства Ка-26 сделали его одним из самых успешных проектов ОКБ Камова. Наследник рекордсмена - новейший Ка-226Т "Альпинист", приспособленный для эксплуатации в условиях высокогорья. Он стал одной из ярких премьер авиасалона МАКС-2021 в сегменте легких многоцелевых вертолетов.

Всего за один мартовский день 1982 года советскими летчицами Татьяной Зуевой и Надеждой Ереминой на вертолете Ка-26 были установлены сразу три мировых рекорда. Татьяна Зуева подняла винтокрылую машину на рекордную высоту 5626 м, также зафиксирована рекордная высота горизонтального полета 5602 м. Вслед за этим Надежда Еремина установила рекорд по скорости подъема: вертолет забрался на высоту 3000 м за 8 минут 19 секунд. Все три рекорда были зарегистрированы Международной авиационной федерацией FAI в подклассе E-ld.

История разработки Ка-26 восходит к началу 1960-х годов, когда перед ОКБ Камова была поставлена задача создания вертолета для выполнения сезонных сельскохозяйственных работ. Машина должна была отличаться простотой конструкции, легкостью в управлении и пилотировании, быть эффективной в эксплуатации. В результате на свет появился универсальный легкий многоцелевой Ка-26 оригинальной конструкции, которая позволяла быстро конвертировать машину из одного варианта в другой для выполнения различных видов работ. Помимо сельскохозяйственного, модельный ряд включал транспортный, санитарный, корабельный, спасательный, геологоразведочный и патрульный варианты вертолета, а также модификацию "летающий кран" для монтажных работ и транспортировки грузов на внешней подвеске.

Компоновка вертолета двухвинтовой соосной схемы была выполнена в виде "летающего шасси" с платформой, к которой крепится тот или иной модуль. Главным преимуществом такой схемы являлась гибкость применения, позволяющая оперативно "собирать" нужную версию вертолета как конструктор, используя различные комплекты быстросъемного навесного оборудования. В качестве силовой установки использовались два поршневых двигателя воздушного охлаждения М-14B26. Впервые в практике мирового вертолетостроения лопасти несущих винтов были созданы из стеклопластика и имели практически неограниченный ресурс. Двухместная кабина экипажа имела сдвижные двери и отличный обзор, пилотажно-навигационное оборудование обеспечивало пилотирование вертолета в сложных метеоусловиях, лобовые стекла оборудовались стеклоочистителями и противообледенительной системой. Серийное производство Ка-26 продолжалось в 1969-1977 годах на авиационном заводе в Кумертау. Всего было построено 816 вертолетов, в том числе 257 поставлено в 14 стран мира. Дальнейшим конструктивным развитием Ка-26 стали вертолеты Ка-126 и Ка-226 с газотурбинными двигателями.

Первый опытный образец (предположительно, ОО1) модернизированного вертолета Ка-226Т в исполнении 226.54, получившем название "Альпинист" (Сlimber), в первом полете, ноябрь 2021 года. Источник: Госкорпорация Ростех

Новейшей модификацией семейства стал вертолет Ка-226Т "Альпинист", приспособленный для выполнения полетов в условиях высокогорья. Создание первого отечественного вертолета, позиционирующегося именно как высокогорный, не случайно. Перед медиками, спасателями, полицией и военными зачастую возникают задачи, требующие выполнять полеты на высоте свыше 4000 метров, где пилотирование осложняется многими факторами и требует от летного состава повышенного мастерства и внимания. Мощные восходящие и нисходящие потоки воздуха, наличие зон сильной турбулентности, резкая смена метеоусловий, пониженное атмосферное давление и другие факторы создают дополнительные риски для эффективной и безопасной работы в горах. Новый Ка-226Т "Альпинист" сможет применяться на высотах до 6500 метров, будет иметь увеличенные скорость полета и дальность применения, обладать большей грузоподъемностью. Вертолет будет отличать хорошая управляемость в условиях разреженного воздуха на экстремальных высотах, устойчивость к сильному боковому ветру, высокая скороподъемность, возможность взлета и посадки на площадки, расположенные на больших высотах.

Впервые опытный образец Ка-226Т "Альпинист", созданный на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех), был представлен на авиасалоне МАКС-2021. От предыдущих моделей семейства "Альпинист" отличается новой конструкцией фюзеляжа с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Применение современных облегченных материалов позволило сократить массу конструкции на 400 кг. Вертолет получил новые колонку несущего винта, лопасти и главный редуктор, модернизированный комплекс пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, ударопрочную авариестойкую топливную систему, соответствующую повышенным требованиям безопасности. Увеличен объем топливных баков с обеспечением централизованной заправки топливом. Опционально Ка-226Т может снабжаться кислородным оборудованием, баллонетами, системой кондиционирования и обогрева воздуха. Запланирована сертификация вертолета для перевозки пассажиров.

Также впервые на МАКС-2021 был продемонстрирован опытный образец двигателя ВК-650В - перспективного отечественного турбовального двигателя для вертолетов легкого класса. В первую очередь ВК-650В будут применяться на Ка-226Т, где он сменит французский Arrius 2G1. Работы по созданию ВК-650В ведутся в "ОДК-Климов" в широкой отраслевой кооперации с использованием новейших технологий проектирования и производства. ВК-650В будет иметь взлетную мощность 650 л.с., массу не более 105 кг, сохранять работоспособность до высоты 7 000 м в диапазоне температур от -55 до +60 градусов Цельсия. Сертификация двигателя запланирована на 2023 год, подтверждение готовности к серийному производству двигателей ожидается в 2024 году.

Свой первый полет Ка-226Т "Альпинист" совершил в ноябре 2021 года. Серийное производство вертолета планируется запустить в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.

Продолжаем следить за развитием событий и ждем новый Ка-226Т "Альпинист" с российским двигателем ВК-650В на МАКС-2023!

АО "Авиасалон"