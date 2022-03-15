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Ростех

Новикомбанк вошел в Экспертный совет по устойчивому развитию и «зеленому» финансированию

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Новикомбанк
Новикомбанк.
Источник изображения: Антон Тушин

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, принял участие в первом заседании Экспертного совета подкомитета по устойчивому развитию и «зеленому» финансированию Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. На мероприятии обсуждались перспективы «зеленой» повестки в новых экономических условиях и основные направления деятельности совета.

В конце прошлого года Комитет Государственной Думы по финансовому рынку принял решение о создании Экспертного совета при подкомитете по устойчивому развитию и «зеленому» финансированию. В него вошли депутаты Госдумы РФ, представители Министерства финансов России, Центрального банка, ВЭБ.РФ, Московской биржи, аналитических центров и ведущих кредитных организаций, включая Новикомбанк.

«В Новикомбанке есть системное понимание, что современная промышленность должна развиваться с учетом принципов экологической и социальной ответственности. Поэтому мы уже реализуем последовательную интеграцию концепции устойчивого развития в стратегические планы банка, а также консультируем компании по внедрению данных принципов в новые производственные проекты. Кроме того, мы финансируем строительство объектов общественной инфраструктуры в разных регионах и при разработке розничных продуктов учитываем социальную поддержку работников предприятий Госкорпорации Ростех. Правовая основа для ответственного инвестирования в России сейчас только формируется. И я убеждена, что наше экспертное участие и внесение предложений по сбалансированному развитию экономики, общества и технологий будут действительно продуктивными», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.

Банк содействует устойчивому развитию, принимая участие в таких национальных проектах, как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасность и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография».

В конце 2021 года в финансовой организации создана специальная служба по обеспечению устойчивого развития, в процесс внедрения данных принципов вовлечены практически все функциональные подразделения. В стратегии и внутренних нормативных документах Новикомбанка отражаются принципы ответственного ведения бизнеса, учет экологических, социальных и управленческих факторов.

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Кредитование
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Россия
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Минфин РФ
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