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Италия была вынуждена присоединиться к жестким экономическим санкциям под сильным давлением Вашингтона и согласилась поставлять летальное оружие ВСУ, тем самым косвенно став «воюющей» против России стороной.

Об этом указывается в издании Analisi Difesa. Как отмечается, передача оружия не имеет прецедентов в современной истории страны: недавно было отказано в продаже оружия союзникам Рима в Ливии в лице правительства в Триполи, а также Саудовской Аравии и Катару из-за их вовлеченности в конфликт в Йемене.

Как считает автор, передача вооружений киевскому режиму лишает Европу возможности выступать посредником на мирных переговорах и как-то повлиять на завершение или хотя бы замораживание конфликта.

Подробности поставок итальянского оружия покрыты тайной и о них толком не знает даже парламент. Возможно, речь идёт о пулеметах MG 42, ЗРК Stinger и противотанковых средств Spike, Panzerfaust 3 или Instalaza C90

- заявляет итальянский обозреватель.

С его слов, передача этих систем не в состоянии изменить ситуацию на поле боя и ход войны в пользу Киева. Однако эти поставки лишают Рим возможности выступать в роли надёжного партнёра и посредника, в качестве которого себя зарекомендовали Израиль и Турция.

Киевские войска уже получили 17 тыс. ПТРК и 2 тыс. переносных ЗРК от стран НАТО и ЕС, но неизвестно, что с ними будет дальше и где они окажутся

- пишет автор.

Как он указывает, основная масса полученного киевским режимом оружия идёт на вооружение так называемых добровольцев, наёмников:

Возникает много сомнений в надёжности этих бойцов, особенно в стране, чей крах может быть делом нескольких дней. Есть риски неконтролируемого возвращения поставленного Украине оружия.

Как считает автор, оказавшееся в их руках оружие может «всплыть» на подпольном рынке, который питает организованную преступность и террористические группы, что «является кошмаром для безопасности самой Европы».

Перед лицом этой угрозы пусть лучше наше оружие попадёт в руки российских войск или будет уничтожено в бою, по сравнению с риском вооружения преступников и террористов, которые могли бы использовать противотанковые ракеты в наших городах и зенитные системы для уничтожения наших авиалайнеров

- делается вывод в итальянской прессе, указывая, что эта проблема даже не поднимается в Европе, что говорит об «уровне развития правящего класса, который руководит Старым светом».