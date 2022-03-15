В прессе Италии заявили о рисках неконтролируемого возвращения в Европу поставленного Украине оружия

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Италия была вынуждена присоединиться к жестким экономическим санкциям под сильным давлением Вашингтона и согласилась поставлять летальное оружие ВСУ, тем самым косвенно став «воюющей» против России стороной.
Об этом указывается в издании Analisi Difesa. Как отмечается, передача оружия не имеет прецедентов в современной истории страны: недавно было отказано в продаже оружия союзникам Рима в Ливии в лице правительства в Триполи, а также Саудовской Аравии и Катару из-за их вовлеченности в конфликт в Йемене.
Как считает автор, передача вооружений киевскому режиму лишает Европу возможности выступать посредником на мирных переговорах и как-то повлиять на завершение или хотя бы замораживание конфликта.
- заявляет итальянский обозреватель.
С его слов, передача этих систем не в состоянии изменить ситуацию на поле боя и ход войны в пользу Киева. Однако эти поставки лишают Рим возможности выступать в роли надёжного партнёра и посредника, в качестве которого себя зарекомендовали Израиль и Турция.
- пишет автор.
Как он указывает, основная масса полученного киевским режимом оружия идёт на вооружение так называемых добровольцев, наёмников:
Как считает автор, оказавшееся в их руках оружие может «всплыть» на подпольном рынке, который питает организованную преступность и террористические группы, что «является кошмаром для безопасности самой Европы».
- делается вывод в итальянской прессе, указывая, что эта проблема даже не поднимается в Европе, что говорит об «уровне развития правящего класса, который руководит Старым светом».