Войти
ТАСС

Минобороны сообщило об уничтожении почти всех огневых точек неонацистов под Мариуполем

937
0
+3
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Источник изображения: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В ведомстве добавили, что большая часть удерживаемых националистами на Украине ищет защиту в России, а не на Западе

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Почти все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя и их силы в жилых кварталах по периметру города уничтожены. Об этом заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя", - сказал Мизинцев.

По его словам, успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов.

Оперативно сформированы и немедленно отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.

Кроме того, для эвакуации нуждающихся и пострадавших мариупольцев сформированы четыре колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь, остальные в движении.

Все пострадавшие и изъявившие желание жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы все условия для комфортного проживания. Прибывающие граждане будут обеспечиваться всем необходимым, оперативно решаться вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов - в образовательных учреждениях. С каждым мариупольцем, пережившим ужасы и унижения от неонацистов, будет проводиться индивидуальная работа с участием медицинских работников и сотрудников психологической службы.

Угрозы населению

По словам Мизинцева, националисты под угрозой расправы над членами семей принуждают мужчин от 18 до 60 лет записываться в батальоны в Харькове, Одессе и Николаеве.

"В крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев члены националистических формирований под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны", - заявил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, жители запуганы и вынуждены соглашаться.

Он также сообщил, что неонацисты продолжают полностью или частично уничтожать русскоязычное население на Украине, фактически осуществлять его геноцид.

"И в настоящее время неонацисты продолжают деятельность, направленную на полное или частичное уничтожение русскоязычного населения, фактически на его геноцид", - сказал он.

По его словам, с приходом в 2014 году к власти националистов на Украине велась "полноценная, масштабная, подготовленная и управляемая западными специалистами кампания по массовой украинизации населения, нацеленная, прежде всего, против русскоязычных граждан страны".

Дискриминационная политика Киева заставила носителей русского языка и культуры скрывать под угрозой уголовного преследования свои убеждения. "Украинизация, развернутая на государственном уровне, сделала свое дело <...> Лишила миллионы граждан своей страны возможности развивать родной язык и культуру, воспитывать детей в русской культурной среде", - добавил он.

Поиск защиты

Мизинцев отметил, что большая часть мирного населения, которое националисты удерживают в городах Украины, ищет защиты не у Запада, а у России.

"В обстановке гуманитарного кризиса большая часть населения, удерживаемого националистами в городах Украины и используемого ими в качестве живого щита, ищет защиту именно в России, а не на Западе, что подтверждается миллионными обращениями граждан за помощью в эвакуации к российской стороне", - сказал Мизинцев.

По его словам, киевская власть демонстрирует полное безразличие к этим людям и готовность пожертвовать ими в угоду националистическим интересам. Мизинцев подчеркнул, что людей принуждают оставаться в своих домах, допуская эвакуацию лишь в западные районы Украины или соседние страны Европы, но не в Россию.

Значительная часть населения Украины, более 15 млн человек, сохраняет крепкие связи с Россией, добавил Мининцев. "Напомню, исторически сложилось, что значительная часть населения Украины всегда выступала за добропорядочные взаимоотношения с Россией. По статистике, это более 15 млн человек, которые до настоящего времени сохраняют крепкие связи с Российской Федерацией, где у них проживают близкие, родственники и друзья", - сказал он.

Мизинцев уточнил, что в первую очередь это Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Черкасская, Киевская и Житомирская области.

По данным Минобороны, почти 7 тыс. иностранных граждан остаются в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны Украины.

"В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 972 гражданина из 22 иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины", - сказал Мизинцев.

Он сообщил, что по дальнейшей судьбе этих граждан организована круглосуточная точечная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств.

"Вместе с тем украинские власти практически никак не реагируют на обращения иностранных государств о спасении соотечественников, оказавшихся в бедственном положении", - подчеркнул Мизинцев.

Следите за нашими новостями в Telegram и "ВКонтакте".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
03.11.2021
«Прометей» – он же «Триумфатор»
02.11.2021
Express (Великобритания): в Европе нагнетаются страхи в связи с охватившей немцев паникой из-за «путинских учебных бомб»
13.04.2021
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
14.02.2020
Таллин может спать спокойно – эстонские спецслужбы
24.07.2017
Кто кому угрожает на Черном море
01.08.2011
Требуется БМП XXI века
27.03.2009
Авиапром Украины и РФ предлагают возобновить заказ российского Минобороны на самолет Ан-70
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 21:39
  • 19661
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 15:25
  • 5
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 15.03 14:59
  • 1
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину
  • 14.03 19:20
  • 4
Видео: Российские военные взяли под контроль еще один аэродром на Украине
  • 14.03 17:50
  • 235
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.03 17:43
  • 115
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 14.03 10:38
  • 1
Наступление по тонкому льду
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot