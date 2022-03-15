Минобороны сообщило об уничтожении почти всех огневых точек неонацистов под Мариуполем

В ведомстве добавили, что большая часть удерживаемых националистами на Украине ищет защиту в России, а не на Западе

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Почти все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя и их силы в жилых кварталах по периметру города уничтожены. Об этом заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя", - сказал Мизинцев.

По его словам, успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов.

Оперативно сформированы и немедленно отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.

Кроме того, для эвакуации нуждающихся и пострадавших мариупольцев сформированы четыре колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь, остальные в движении.

Все пострадавшие и изъявившие желание жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы все условия для комфортного проживания. Прибывающие граждане будут обеспечиваться всем необходимым, оперативно решаться вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов - в образовательных учреждениях. С каждым мариупольцем, пережившим ужасы и унижения от неонацистов, будет проводиться индивидуальная работа с участием медицинских работников и сотрудников психологической службы.

Угрозы населению

По словам Мизинцева, националисты под угрозой расправы над членами семей принуждают мужчин от 18 до 60 лет записываться в батальоны в Харькове, Одессе и Николаеве.

"В крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев члены националистических формирований под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны", - заявил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, жители запуганы и вынуждены соглашаться.

Он также сообщил, что неонацисты продолжают полностью или частично уничтожать русскоязычное население на Украине, фактически осуществлять его геноцид.

"И в настоящее время неонацисты продолжают деятельность, направленную на полное или частичное уничтожение русскоязычного населения, фактически на его геноцид", - сказал он.

По его словам, с приходом в 2014 году к власти националистов на Украине велась "полноценная, масштабная, подготовленная и управляемая западными специалистами кампания по массовой украинизации населения, нацеленная, прежде всего, против русскоязычных граждан страны".

Дискриминационная политика Киева заставила носителей русского языка и культуры скрывать под угрозой уголовного преследования свои убеждения. "Украинизация, развернутая на государственном уровне, сделала свое дело <...> Лишила миллионы граждан своей страны возможности развивать родной язык и культуру, воспитывать детей в русской культурной среде", - добавил он.

Поиск защиты

Мизинцев отметил, что большая часть мирного населения, которое националисты удерживают в городах Украины, ищет защиты не у Запада, а у России.

"В обстановке гуманитарного кризиса большая часть населения, удерживаемого националистами в городах Украины и используемого ими в качестве живого щита, ищет защиту именно в России, а не на Западе, что подтверждается миллионными обращениями граждан за помощью в эвакуации к российской стороне", - сказал Мизинцев.

По его словам, киевская власть демонстрирует полное безразличие к этим людям и готовность пожертвовать ими в угоду националистическим интересам. Мизинцев подчеркнул, что людей принуждают оставаться в своих домах, допуская эвакуацию лишь в западные районы Украины или соседние страны Европы, но не в Россию.

Значительная часть населения Украины, более 15 млн человек, сохраняет крепкие связи с Россией, добавил Мининцев. "Напомню, исторически сложилось, что значительная часть населения Украины всегда выступала за добропорядочные взаимоотношения с Россией. По статистике, это более 15 млн человек, которые до настоящего времени сохраняют крепкие связи с Российской Федерацией, где у них проживают близкие, родственники и друзья", - сказал он.

Мизинцев уточнил, что в первую очередь это Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Черкасская, Киевская и Житомирская области.

По данным Минобороны, почти 7 тыс. иностранных граждан остаются в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны Украины.

"В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 972 гражданина из 22 иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины", - сказал Мизинцев.

Он сообщил, что по дальнейшей судьбе этих граждан организована круглосуточная точечная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств.

"Вместе с тем украинские власти практически никак не реагируют на обращения иностранных государств о спасении соотечественников, оказавшихся в бедственном положении", - подчеркнул Мизинцев.

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