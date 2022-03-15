The Economist: Запад толкает Россию к краю пропасти

The Economist (Великобритания): Джон Миршеймер о том, почему Запад несет главную ответственность за украинский кризис

Американский политолог Джон Миршеймер однозначно заявляет: конфликт на Украине спровоцировал Запад бездумным расширением НАТО. Россия не собирается ее захватывать, напоминает он, а лишь хочет отвести от себя угрозу, исходящую от альянса.

Спецоперация на Украине — самый опасный международный конфликт со времен Карибского кризиса 1962 года. Понимание его первопричин необходимо, если мы хотим предотвратить его эскалацию и найти возможность положить ему конец.

Нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин начал свою военную спецоперацию на Украине и руководит ею. Но вот почему он так поступил — это другой вопрос. На Западе распространено мнение, что Путин стремится воссоздать большую Россию по образу бывшего Советского Союза. В связи с этим считается, что он один несет полную ответственность за украинский кризис.

Но это совершенно неправильно. За тот кризис, который начался еще в феврале 2014 года, основную ответственность несет Запад, и особенно США. Сейчас этот кризис может перерасти в ядерный конфликт между Россией и НАТО.

Проблемы вокруг Украины фактически начались еще на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, когда администрация Джорджа Буша подтолкнула альянс к объявлению о том, что Украина и Грузия "станут его членами". Российское руководство немедленно отреагировало на это глубоким возмущением, охарактеризовав решение как экзистенциальную угрозу для России и пообещав всемерно воспрепятствовать этому. По словам одного известного российского журналиста, Путин просто "пришел в ярость" и предупредил, что "если Украина и вступит в НАТО, то без Крыма и восточных регионов. Она просто развалится". Однако Америка проигнорировала эту "красную линию" Москвы и постаралась превратить Украину в бастион Запада на границе с Россией. Эта стратегия включала еще два элемента: "подтягивание" Украины к ЕС и превращение ее в проамериканскую демократию.

Эти действия Запада в конце концов и спровоцировали конфликт в феврале 2014 года, после того как государственный переворот (который был поддержан Америкой) вынудил пророссийского президента Украины Виктора Януковича бежать из страны.

Следующее крупное противостояние России с Западом произошло в декабре 2021 года и непосредственно привело к нынешнему кризису. Основная причина заключалась в том, что Украина де-факто превращалась в члена НАТО. Процесс начался в еще декабре 2017 года, когда администрация Трампа решила продать Киеву "оборонительное оружие". Было трудно сказать, можно ли было считать его "оборонительным", однако в любом случае его поставки на Украину определенно выглядели оскорбительными для Москвы и ее союзников в Донбассе. К этой волне присоединились и другие страны НАТО, отправившие Украине оружие, обучавшие ее армию и позволившие ей участвовать в совместных военно-воздушных и военно-морских учениях. В июле 2021 года Украина и Америка совместно провели крупные военно-морские учения в Черноморском регионе с участием ВМФ 32 стран.

При администрации Байдена связи между Украиной и Америкой продолжали укрепляться. Их соответствующие двухсторонние обязательства отражены в важном документе — "Хартии стратегического партнерства между США и Украиной", — который был подписан в ноябре госсекретарем США Энтони Блинкеном и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Цель его подписания состояла в том, чтобы "подчеркнуть… приверженность Украины проведению глубоких и всесторонних реформ, необходимых для полной интеграции в европейские и евроатлантические институты". Документ откровенно кладет в свою основу "обязательства по укреплению отношений стратегического партнерства между США и Украиной, о которых заявили президенты Зеленский и Байден", а также подчеркивает, что обе страны будут руководствоваться "Декларацией Бухарестского саммита 2008 года".

Неудивительно, что Москва сочла такое развитие ситуации нетерпимым и прошлой весной начала мобилизацию своей армии на границе с Украиной, чтобы продемонстрировать Вашингтону свою решимость. Но действия это не возымело, так как администрация Байдена продолжала сближаться с Украиной. Это привело к тому, что в декабре Россия пошла на полномасштабное дипломатическое противостояние с Вашингтоном. Как сказал тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров: "Мы достигли точки кипения". Россия потребовала письменных гарантий того, что Украина никогда не станет частью НАТО, и что альянс выведет те военные силы, которые он разместил в Восточной Европе с 1997 года. Последующие переговоры провалились, а госсекретарь Блинкен громогласно заявил: "Никаких изменений в этом нет. Никаких изменений не будет". Месяц спустя Путин начал военную спецоперацию на Украине, чтобы устранить угрозу, которую он видел исходящей со стороны НАТО.

Такая интерпретация событий, конечно, противоречит преобладающей на Западе мантре, согласно которой расширение НАТО на восток не имеет никакого отношения к украинскому кризису, а во всем обвиняются экспансионистские устремления Путина. В недавнем документе НАТО, направленном российскому руководству, говорится, что "НАТО является оборонительным альянсом и не представляет угрозы для России". Однако имеющиеся доказательства противоречат этим утверждениям. Для начала речь нужно вести не о том, что говорят западные лидеры о своих целях и намерениях. Речь должна идти о том, каким образом Москва воспринимает действия НАТО.

Путин наверняка знает, что затраты на завоевание и удержание больших территорий в Восточной Европе будут непомерно высокими для России. Как он однажды сказал: "У того, кто не тоскует по Советскому Союзу, нет сердца. А у того, кто хочет его вернуть, нет мозгов". Несмотря на его убеждения о тесных связях между Россией и Украиной, попытки вернуть себе всю Украину были бы сравнимы с попытками проглотить дикобраза. Более того, ведь российские политики, включая и Путина, ничего не говорят о завоевании новых территорий для воссоздания Советского Союза или построения великой России. Но при этом после Бухарестского саммита 2008 года российские лидеры неоднократно заявляли, что рассматривают вступление Украины в НАТО как реальную угрозу существованию России, которую необходимо предотвратить. Как отметил в январе Сергей Лавров, "ключ ко всему — это гарантия того, что НАТО не будет расширяться на восток".

Весьма показательно то, что до 2014 года западные лидеры редко называли Россию военной угрозой для Европы. Как отмечает бывший посол США в Москве Майкл Макфол, Путин не планировал захват Крыма задолго до его осуществления. Скорее это был импульсивный ответ на государственный переворот, в результате которого был свергнут пророссийский лидер Украины. Фактически до этого расширение НАТО было направлено на превращение всей Европы в гигантскую зону мира, не представляющую опасности для России. Однако, как только возник этот кризис 2014 года, американские и европейские политики не захотели признать, что именно они и спровоцировали его, пытаясь интегрировать Украину в Запад. Вместо этого из их уст посыпались заявления, что настоящим источником проблемы является "реваншизм" России и ее желание доминировать, если вообще не завоевать Украину.

Мое изложение причин нынешнего конфликта не должно вызывать споров, учитывая то, что многие видные американские эксперты по внешней политике еще с конца 1990-х годов предостерегали об опасности расширения НАТО. Министр обороны США во времена саммита в Бухаресте Роберт Гейтс признавал, что "попытка привлечь Грузию и Украину в НАТО была откровенно чрезмерной". И действительно, на том саммите и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Николя Саркози были против членства Украины в НАТО, поскольку опасались, что это разозлит Россию.

Вывод из моей интерпретации состоит в том, что мы находимся в крайне опасной ситуации, а политика Запада усугубляет эти риски. То, что происходит сейчас на Украине, не имеет ничего общего с имперскими амбициями российских лидеров. Речь идет о борьбе с тем, что они считают прямой угрозой будущему России. Возможно, Путин неправильно оценил военный потенциал России, эффективность украинского сопротивления, а также масштабы и скорость реакции Запада, но никогда не следует недооценивать, насколько безжалостными могут быть великие державы, когда они считают, что оказались в отчаянном положении.

Однако Америка и ее союзники удваивают ставки, надеясь нанести Путину унизительное поражение и, возможно, даже сделать так, чтобы он ушел в отставку. Они увеличивают помощь Украине, одновременно применяя экономические санкции для массированного "наказания" России. Это как раз те шаги, которые Путин теперь считает "подобными объявлению войны".

Возможно, Америке и ее союзникам и удастся остановить Россию, но Украине будет нанесен серьезный ущерб, если только она вообще не подвергнется расчленению. Более того, существует серьезная угроза эскалации напряженности и за пределами Украины, не говоря уже об опасности ядерной войны. Если Запад не только мешает Москве в проведении военной спецоперации на Украине, но и наносит серьезный и долговременный ущерб экономике России, он, по сути, толкает великую державу к краю пропасти. Велика вероятность, что в такой ситуации Путин может обратиться к ядерному оружию.

На данный момент трудно представить, на каких условиях будет урегулирован этот конфликт. Но, если мы не будем понимать его глубинные причины, мы не сможем добиться его окончания до того, как Украина будет полностью разрушена, а НАТО окажется в состоянии войны с Россией.

Автор: Джон Миршеймер (John Mearsheimer) — почетный профессор политологии в Высшей школе им. Р. Уэнделла Харрисона в Чикагском университете.