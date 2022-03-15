Глава МИД Венгрии после известий с Яворовского полигона: Наш отказ от поставок оружия Украине был правильным

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После удара по Яворовскому полигону

Власти Венгрии прокомментировали нанесение удара по военному объекту в Яворовском районе Львовской области Украины. Напомним, что удар был нанесён российскими войсками накануне. Это привело к ликвидации военной инфраструктуры, включая склады с вооружением и боеприпасами. Также в результате удара серьёзные потери понесли иностранные наёмники, которые концентрировались в казармах на Яворовском полигоне ВСУ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что удар ВС РФ по Яворовскому полигону отчётливо показал, что отправка оружия и войск на Украину бесперспективна «во всех смыслах этого слова». Сийярто отметил, что это не только не приведёт к деэскалации, но и, как показали события вчерашнего дня, может только усугубить конфликт.

Сийярто отметил, что венгерское правительство ранее приняло для себя однозначное решение:

Ни отправки военных, ни отправки оружия на Украину не будет. Мы также не допустим, чтобы через венгерскую территорию на Украину поставлялось летальное оружие. За отправку войск, оружия и за открытие канала трафика передачи Украине летальных вооружений у нас выступают только радикальные левые. Но это прямое предательство национальных интересов.

Сийярто:

Накануне российские войска нанесли удар по военному объекту в 20 км от границ Польши. Там хранилось оружие, которое привезли из-за рубежа. Основные объёмы оружия поставлялись именно через Польшу. Выбор Венгрии по отказу от поставок оружия Украине был правильным.

По словам главы МИД Венгрии, это даёт возможность понять, что если бы Венгрия направляла своё оружие, например, в Закарпатскую область Украины, то для военных объектов на этой территории возникла бы угроза, аналогичная возникшей для объекта в Яворове.