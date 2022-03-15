Глава МИД Венгрии после известий с Яворовского полигона: Наш отказ от поставок оружия Украине был правильным

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После удара по Яворовскому полигону
Власти Венгрии прокомментировали нанесение удара по военному объекту в Яворовском районе Львовской области Украины. Напомним, что удар был нанесён российскими войсками накануне. Это привело к ликвидации военной инфраструктуры, включая склады с вооружением и боеприпасами. Также в результате удара серьёзные потери понесли иностранные наёмники, которые концентрировались в казармах на Яворовском полигоне ВСУ.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что удар ВС РФ по Яворовскому полигону отчётливо показал, что отправка оружия и войск на Украину бесперспективна «во всех смыслах этого слова». Сийярто отметил, что это не только не приведёт к деэскалации, но и, как показали события вчерашнего дня, может только усугубить конфликт.
Сийярто отметил, что венгерское правительство ранее приняло для себя однозначное решение:
Сийярто:
По словам главы МИД Венгрии, это даёт возможность понять, что если бы Венгрия направляла своё оружие, например, в Закарпатскую область Украины, то для военных объектов на этой территории возникла бы угроза, аналогичная возникшей для объекта в Яворове.