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La Nación: спецоперация на Украине вызвала разногласия в Аргентине

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Флаг Аргентины
Флаг Аргентины.
Источник изображения: © flickr.com / Finizio

La Nación (Аргентина): разногласия в МИДе из-за позиции Аргентины в отношении России

Первая реакция аргентинского правительства на российскую операцию была робкой, но вскоре переросла в "осуждение". Такое изменение породило разногласия среди аргентинских политиков, пишет автор La Nación. Те, кто поддерживает укрепление торговых и политических связей с Россией, считают нынешнюю позицию предвзятой.

Российская спецоперация на Украине продолжает сотрясать стены Каса-Росада (официальная резиденция президента Аргентины – прим. ИноСМИ) и Паласьо-Сан-Мартин (здание МИДа Аргентины – прим. ИноСМИ). Масштаб операции привел к тому, что тише стали звучать голоса тех, кто продолжал выступать за торговые и политические связи с Владимиром Путиным. Сторонником этого подхода был сам президент Альберто Фернандес, меньше месяца назад предложивший Аргентину в качестве "входных ворот" в Латинскую Америку.

Внутреннее противостояние продолжается, и тех, кто защищал эту точку зрения, заставляли замолчать или незаметно оттесняли. А между тем связи с Соединенными Штатами – главным конкурентом Путина – укреплялись параллельно соглашениям с МВФ.

Кроме того, привлекло к себе внимание изменение нарратива правительства. Первое робкое заявление о спецоперации переросло в "осуждение" действий России на международных форумах, например, в Совете по правам человека ООН. Точка зрения изменилась в соответствии с той позицией, которую изначально заняли Вашингтон, Европейский союз и такие страны МЕРКОСУР, как Парагвай, Чили и Уругвай.

Стало известно о "предъявлении счетов" заместителю министра иностранных дел и бывшему послу в России Пабло Теттаманти (Pablo Tettamanti) и другим чиновникам, придерживающимся идеи сближения с Путиным.

Некоторые политики открыто выражают свое недовольство изменением позиции Аргентины. "Все мы выступаем за мир и диалог. Позиция МИДа игнорирует роль Соединенных Штатов и НАТО, которые подстегивали военный экспансионизм к российским границам. Мне кажется, что это предвзятая позиция, ориентированная на Вашингтон. Соглашение с МВФ выступает в качестве фона", – заявил нашему изданию бывший депутат Хосе Крус Кампаноли (José Cruz Campagnoli).

Между тем, точку зрения об "ответственности Соединенных Штатов и НАТО" в правительстве разделяет меньшинство. Акцент делается на выезде аргентинцев с Украины и возможном приеме беженцев в Аргентине, а МИД подчеркивает, что "никто" не согласен с действиями Кремля.

Хайме Росемберг (Jaime Rosemberg)

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