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Уничтожение иностранных наемников: Россия посылает НАТО сигнал

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Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона
Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Россия предупреждает НАТО

Минобороны России сообщило об уничтожении около 180 иностранных наемников во Львовской области. По мнению перуанского журналиста Рикардо Зедано, этот шаг – сигнал, который Москва посылает НАТО. Настало время опомниться и уйти из братской для России страны, говорит он.

Рикардо Зедано

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я поделюсь с вами тем, что нашёл в Sputnik и Russia Today. Это два крупных российских СМИ, которые сейчас заблокированы в Европе и во многих других частях планеты.

Так вот, Украина поддерживает и узаконивает различные ультраправые военизированные формирования.

Журналисты, активисты и различные организации обвиняют эти группы в военных преступлениях, похищениях, вымогательствах, а также в возможных казнях пророссийских жителей Донбасса. При этом украинские власти не расследовали эти случаи.

Нейтрализация этих военизированных формирований, которые входят в резерв украинских сил, является целью специальной военной операции, начатой Россией 24 февраля на Украине.

Цель — демилитаризация и денацификация славянской страны.

Сейчас я вам покажу карту, на которой изображено место, где Россия наносит тяжёлый удар по НАТО. Вот так, прямо, НАТО.

Действия разворачиваются здесь, в Яворове, недалеко от Львова. Если я не ошибаюсь, в 30 километрах от него. Почему это важно? Потому что именно географическое положение, близость этих городов к Польше позволит нам понять ситуацию.

Обратите внимание, Львов находится практически по соседству с Польшей. Об этом следует помнить. Почему? Потому что с помощью точечных атак по военным центрам подготовки в Яворовском районе российские Вооружённые силы уничтожили около 180 наёмников, которые прибыли на Украину из разных частей мира, а также партию оружия иностранного производства.

Стоит отметить, что Яворовский район, как я уже говорил, находится в 30 километрах от Львова. Это восточная часть Украины. В этих центрах, одним из которых руководили инструкторы НАТО, проходили подготовку бойцы кровавых батальонов "Азов" и "Айдар".

Чтобы понять, какой удар был нанесён по этим военизированным формированиям, которых тренировали инструкторы НАТО, давайте посмотрим видео. Так мы сможем лучше понять происходящее. Посмотрите внимательно. Как вы заметили, в небе появилась вспышка. Это результат очень точных российских атак. Как видите, никакого ущерба домам. Однако цель достигнута. Покончили со 180 наёмниками, которые прибыли на Украину из других стран.

То, что я вам показал, говорит Западу о чем-то? Россия посылает сигналы НАТО о том, что самое время убрать свои лапы от Украины. Настало время опомниться и уйти из братской для России страны. Они на границе со страной, которая является членом НАТО, то есть с Польшей. У России не дрогнет рука. США и их дружки уже это поняли.

Перестаньте финансировать эти террористические группы, этих фашистов, эти военизированные группировки. Это ни к чему хорошему не приведёт. Миру нужен мир и его достижение зависит от вас. Всё остальное сделает Россия. Она отчистит Украину от захватчиков в правительстве, чтобы Украина вновь обрела мир и восстановилась во всех смыслах, чтобы она жила в мире со своими гражданами и соседями.

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С уважением, "вежливые люди"
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