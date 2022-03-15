Морская пехота Балтфлота выполнила артиллерийские стрельбы из САУ "Нона"

В плановом учении приняли участие около 500 военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Около 500 военнослужащих гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота и порядка 20 единиц военной и специальной техники были задействованы в учении под Калининградом, на которых выполнили стрельбы из самоходных артиллерийских (САУ) установок "Нона" по десанту условного противника, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Подразделения морской пехоты в рамках плановой боевой подготовки провели учения с применением самоходных артиллерийских установок "Нона" на полигоне Хмелевка на морском побережье в Калининградской области. Были отработаны действия в противодесантной обороне", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что военнослужащие артиллерийского подразделения соединения из самоходных артиллерийских установок "Нона" с закрытой огневой позиции провели стрельбы по десантному отряду условного противника.

В рамках учений морские пехотинцы также отработали действия в наступлении, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортеров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям.

"В плановом учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники", - заключили в пресс-службе.

Самоходная артиллерийская установка "Нона" предназначена для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления. Максимальная дальность стрельбы - почти 13 км.