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ТАСС

Морская пехота Балтфлота выполнила артиллерийские стрельбы из САУ "Нона"

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Самоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК"
Самоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В плановом учении приняли участие около 500 военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Около 500 военнослужащих гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота и порядка 20 единиц военной и специальной техники были задействованы в учении под Калининградом, на которых выполнили стрельбы из самоходных артиллерийских (САУ) установок "Нона" по десанту условного противника, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Подразделения морской пехоты в рамках плановой боевой подготовки провели учения с применением самоходных артиллерийских установок "Нона" на полигоне Хмелевка на морском побережье в Калининградской области. Были отработаны действия в противодесантной обороне", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что военнослужащие артиллерийского подразделения соединения из самоходных артиллерийских установок "Нона" с закрытой огневой позиции провели стрельбы по десантному отряду условного противника.

В рамках учений морские пехотинцы также отработали действия в наступлении, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортеров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям.

"В плановом учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники", - заключили в пресс-службе.

Самоходная артиллерийская установка "Нона" предназначена для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления. Максимальная дальность стрельбы - почти 13 км.

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