МО РФ: В результате подрыва ракеты "Точка-У" в Донецке погибли 20 мирных жителей

В результате подрыва кассетной боевой части тактической ракеты "Точка-У" в центре Донецка погибли 20 мирных жителей.

Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения. Они были доставлены в больницы.

Генерал рассказал, что удар был нанесен 14 марта около 11 часов 30 минут по московскому времени из района населенного пункта Красноармейск. Этот район пока контролируется украинскими националистическими подразделениями.

Александр Степанов