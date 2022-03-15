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Российская газета

МО РФ: В результате подрыва ракеты "Точка-У" в Донецке погибли 20 мирных жителей

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В результате подрыва кассетной боевой части тактической ракеты "Точка-У" в центре Донецка погибли 20 мирных жителей.

Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения. Они были доставлены в больницы.

Генерал рассказал, что удар был нанесен 14 марта около 11 часов 30 минут по московскому времени из района населенного пункта Красноармейск. Этот район пока контролируется украинскими националистическими подразделениями.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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