Минобороны РФ: Удар "Точкой-У" по Донецку является военным преступлением

Боевая часть тактической ракеты "Точка-У" была снаряжена кассетным боеприпасом. Это доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что применение тактической ракеты по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением.

Конашенков обратил внимание на то, что решение применять ракетное вооружение такого типа принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск. Утверждает такое решение руководство вооруженных сил Украины в Киеве. "Все это в очередной раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине", - подчеркнул генерал.

Александр Степанов