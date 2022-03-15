Участники эксперимента SIRIUS-21 совершили выход на "лунную поверхность" в VR-шлеме

Работая вне изоляционного модуля, экипаж взял пробы грунта, а также управлял моделью лунного ровера

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Участники изоляционного эксперимента SIRIUS-21 вышли на "лунную поверхность" с помощью технологий виртуальной реальности. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Института медико-биологических проблем РАН.

"Перемещение по Луне осуществлялось исследователями в космическом костюме с использованием технологии виртуальной реальности. Данная технология включает VR-шлем, всенаправленную беговую платформу и систему подвеса для моделирования лунной гравитации", - отметили в институте.

Работая вне изоляционного модуля, экипаж взял пробы грунта, а также управлял моделью лунного ровера. Все операции прошли в штатном режиме, научная программа выполнена в полном объеме.

Изоляционный эксперимент SIRIUS-2021, который моделирует экспедицию на Луну, стартовал в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 4 ноября. Изначально в экипаж вошли трое россиян, два представителя США и один представитель ОАЭ. В декабре эксперимент из-за травмы руки покинула Екатерина Карякина, и экипаж продолжил работу в усеченном составе.

Участники эксперимента 240 суток должны находиться в автономном наземном комплексе. Общение идет только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь доступна через электронную почту.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека НАСА (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран. Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента.