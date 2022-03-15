ДНР получила трофейные украинские Т-80 и Т-64 образца 2017 года

Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республики в ходе разгрома националистических вооруженных формирований захватили большое количество разнообразной боевой техники.

В том числе есть образцы, ранее не попадавшиеся в качестве трофеев. Например, большое количество танков Т-64БВ образца 2017 года ранних и поздних выпусков. В отличие от базовых машин, они оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами командиров, а также средствами связи и навигации натовского образца.

Танкисты ВСУ не смогли в боях как-то реализовать возможности этих модернизированных машин, которые еще недавно широко рекламировала украинская пропаганда. Поспешно бросив их, военнослужащие ВСУ предпочли ретироваться с поля боя. То же самое сделали экипажи некоторых Т-80БВ, находившихся на вооружении части морской пехоты украинских ВМС.

В настоящее время эти "шестьдесят четвертые" и "восьмидесятые" уже изучены и освоены, предполагается, что скоро они отправятся громить нацистов.

Также в распоряжении бойцов ДНР теперь ЗСУ-23-4 "Шилка". Возможно, такие зенитные самоходные установки в настоящее время не слишком эффективны против современных воздушных целей, вроде беспилотных летательных аппаратов, но для обстрелов наземного противника они очень пригодятся.

Ценным приобретением считаются и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1.

Парк колесной техники пополнился десятками бронетранспортеров и автомобилей различного предназначения. Противотанковые возможности подразделений усилены за счет брошенных противотанковых комплексов NLAW и FGM-148 Javelin.

Алексей Брусилов