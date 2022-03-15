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ТАСС

Госкомиссия одобрила вывоз "бауманской" ракеты на стартовый стол Байконура

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РН Союз-2.1а
Вывоз РН Союз-2.1а с кораблем Союз МС-19.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21" запланирован на 18:55 мск 18 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госкомиссия, состоявшаяся в понедельник, приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур 15 марта. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале госкорпорации.

"Бауманская" ракета готова к вывозу на стартовый комплекс <...> По итогам последующего заседания государственная комиссия приняла решение о ее вывозе из монтажно-испытательного корпуса и установке на стартовом комплексе площадки № 31 утром 15 марта", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, ранее на космодроме была завершена общая сборка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "С. П. Королев" ("Союз МС-21").

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21" запланирован на 18:55 мск 18 марта. Предполагается, что на корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, который станет вторым спецкором ТАСС в космосе, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Полет к станции пройдет по двухвитковой схеме (около трех часов).

Сам запуск будет называться "Бауманским стартом", поскольку на борту будут находиться три выпускника МГТУ им. Н. Э. Баумана - космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Также на третьей ступени ракеты-носителя будет размещен герб университета.

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