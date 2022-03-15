Власти Китая заявили о готовности направить экспертов для проверки деятельности биолабораторий Пентагона

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В министерстве иностранных дел Китая заявили о том, что США не дали никакой информации о том, какие цели ставил перед собой Пентагон, финансируя и курируя исследования в биолабораториях Украины. Напомним, что данные о том, что американское министерство обороны имеет непосредственное отношение к экспериментам с патогенами в биолабораториях на украинской территории, были представлены Минобороны РФ с обширной доказательной базой.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон раскрыть данные о военно-биологической деятельности на Украине. По словам Чжао Лицзяна, на данный момент США «не приняли никаких мер к прояснению ситуации».
В МИД КНР:
Через некоторое время власти Китая указали на то, что готовы направить группу своих экспертов в лаборатории, деятельность которых велась при финансировании со стороны Пентагона. В Китае напомнили, что выявлена деятельность десятков таких биолабораторий.
Из заявления:
Напомним, что ранее в ходе слушаний в Конгрессе представительница Госдепа США Виктория Нуланд заявила о принятии мер по недопущению попадания биоматериалов из лабораторий на Украине в руки российских военных. Эти слова вызвали немало вопросов в самих США, особенно если учесть, что произнесла их Нуланд после вопроса одного из сенаторов, может ли она подтвердить наличие на Украине биологического оружия.