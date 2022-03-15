Власти Китая заявили о готовности направить экспертов для проверки деятельности биолабораторий Пентагона

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В министерстве иностранных дел Китая заявили о том, что США не дали никакой информации о том, какие цели ставил перед собой Пентагон, финансируя и курируя исследования в биолабораториях Украины. Напомним, что данные о том, что американское министерство обороны имеет непосредственное отношение к экспериментам с патогенами в биолабораториях на украинской территории, были представлены Минобороны РФ с обширной доказательной базой.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон раскрыть данные о военно-биологической деятельности на Украине. По словам Чжао Лицзяна, на данный момент США «не приняли никаких мер к прояснению ситуации».

В МИД КНР:

Если намерения США являются благими и если они хотят продемонстрировать свою искренность, то почему они не раскрывают данных? Призываем США открыть свои лаборатории для контроля международными экспертами.

Через некоторое время власти Китая указали на то, что готовы направить группу своих экспертов в лаборатории, деятельность которых велась при финансировании со стороны Пентагона. В Китае напомнили, что выявлена деятельность десятков таких биолабораторий.

Из заявления:

Сложно понять, почему именно американское военное министерство финансировало и финансирует работы в других странах с такими патогенами как чума, сибирская язва, коронавирус летучих мышей, холера. Надеемся на то, что американская сторона даст исчерпывающий ответ по поводу такой деятельности.

Напомним, что ранее в ходе слушаний в Конгрессе представительница Госдепа США Виктория Нуланд заявила о принятии мер по недопущению попадания биоматериалов из лабораторий на Украине в руки российских военных. Эти слова вызвали немало вопросов в самих США, особенно если учесть, что произнесла их Нуланд после вопроса одного из сенаторов, может ли она подтвердить наличие на Украине биологического оружия.