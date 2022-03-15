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ТАСС

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ

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По данным ведомства, на видео наблюдается детонация реактивных боеприпасов, хранившихся в ангаре

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в понедельник в военном ведомстве.



"С помощью беспилотного летательного аппарата было установлено местонахождение двух реактивных установок ВСУ, которые, выпустив боекомплект, проследовали на перезаряжание в ангар с боеприпасами. После того, как реактивные установки заехали в ангар, по нему был нанесен удар высокоточным оружием. Ракета точно поразила цель", - отмечается в сообщении.

По оценке Минобороны, на видео наблюдается детонация реактивных боеприпасов, хранившихся в ангаре. После детонации у некоторых ракет, разлет которых наблюдается на видео, сработали разгонно-маршевые двигатели.

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