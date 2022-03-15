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ТАСС

ПВО армейского корпуса Балтфлота на учениях отразила нападение воздушного "противника"

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Тор-М2 на марше
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» на марше.
Источник изображения: https://kupol.ru/

В учениях приняли участие более 300 военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса Балтийского флота провели под Калининградом тактические учения по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию объектов военной инфраструктуры, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В плановом учении ПВО армейского корпуса флота приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные системы "Тор-М2", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" и "Верба", зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска" и зенитные артиллерийские комплексы "Шилка", - отметили в пресс-службе.

При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные и практические пуски ракет и артиллерийские стрельбы по целям, которые имитировали как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками.

"Особенностью боевой учебы зенитчиков являлось выполнение стрельб по скоростным маневрирующим и внезапно появляющимся целям, имитирующим авиацию условного противника. Для обозначения средств воздушного нападения условного противника были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации флота, а также специальные средства имитации и воздушные мишени", - уточнила пресс-служба.

Учения по уничтожению воздушного противника проводились при активном воздействии на систему ПВО средств радиоэлектронного подавления и диверсионно-разведывательных групп "противника".

В ходе учений также отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов из походного положения в боевое. Управление средствами ПВО осуществлялось из общего командного пункта с использованием автоматизированных систем управления.

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