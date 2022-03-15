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ЦАМТО

DroneShield и Teledyne FLIR получили заказ на системы противодействия БЛА

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Продукция компании DroneShield
Продукция компании DroneShield.
Источник изображения: techcrunch.com

ЦАМТО, 14 марта. Австралийская компания DroneShield и американская Teledyne FLIR объявили, что их сотрудничество в сфере систем противодействия БЛА позволило получить заказ от крупного покупателя.

Компании предложили совместное решение для обнаружения и нейтрализации беспилотных воздушных угроз.

В частности, Teledyne FLIR предоставила технологию тепловизионных систем для интеграции в состав системы противодействия БЛА производства DroneShield, которая разработала и применила свои алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения при радиочастотном обнаружении и машинном распознавании образов.

Интеграция тепловизионной камеры разработки Teledyne FLIR позволит расширить возможности пользователей в сфере обнаружения БЛА, включая идентификацию и сопровождение различных беспилотных угроз в тепловом и радиочастотном спектрах на значительном расстоянии.

Результатом сотрудничества стал первый крупный заказчик, в качестве которого выступило неназванное западное военное агентство, намеренное развернуть комбинированную систему на одном "хорошо известном" военном полигоне мира.

По заявлению генерального директора DroneShield Олега Ворника, система позиционируется как решение для оснащения ВС альянса Five Eyes ("Пять глаз" – США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия), а также союзных государств.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
США
Проекты
БПЛА
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