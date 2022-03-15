Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле

На базе Т-72Б3 создан полностью роботизированный танк. Сейчас он готовится к испытаниям. Планируется протестировать системы управления и укороченную 125 мм пушку.

Комплекс "Штурм" состоит из нескольких машин. Среди них мобильный пункт управления, тяжелый робот с гладкоствольным укороченным орудием, а также робот с реактивными огнеметами "Шмель", спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и блоком 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Машины разработаны на базе танков Т-72Б3. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Главная задача всех армий мира - минимизировать людские потери. Поэтому созданию боевой робототехники повсеместно уделяется повышенное внимание. Считается, что танк Т-14 "Армата" - лучший именно по защите своего экипажа. Но в идеале - сделать бронемашину вообще без экипажа. Именно таким должен стать комплекс "Штурм". Экипажи танка и сопровождающих его машин будут находиться в укрытии, откуда смогут дистанционно управлять всем штурмовым комплексом. Кстати, в первую очередь предназначенном для ведения боев в городских условиях, где вероятность поражения бронетехники очень велика.

Первые попытки создать телеуправляемые танки и торпедные катера предпринимались в СССР еще в 1930-х годах. Они оказались неудачными просто в силу отсталости тогдашней радиотехники. Мало кто знает, но система телеуправления танками Т-80 была практически реализована в 1980-х годах.

Был такой замечательный вертолет Ка-50 "Черная акула". На Т-80 стоял газотурбинный двигатель, идентичный вертолетному. Военные провели серию испытаний по дозаправке авиационным керосином этого танка с вертолета. Теоретически Т-80 мог остаться без горючего в местности, куда колесный топливозаправщик просто не пройдет. Испытания оказались весьма успешными. Оценив совместимость управления танка и вертолета, а также возможности "Черной акулы", генеральный конструктор и создатель Ка-50 Сергей Викторович Михеев предложил разработать алгоритм управления танком с борта вертолета.

Предполагалось, что в ситуации, когда экипажу может грозить реальная опасность или экипаж не сможет управлять своей машиной, на выручку придет вертолет. "Черная акула" зависает в автоматическом режиме на удалении от поля боя. А пилот вертолета берет управление танком на себя. На экране монитора летчик мог видеть ту саму картинку, что и экипаж танка через свои смотровые приборы. С помощью отдельного джойстика можно было управлять движением танка, выводя его в безопасное место. И даже вести стрельбу из орудия и пулеметов. Эту непростую задачу удалось практически решить. Но тут развалился СССР, выпуск и совершенствование Т-80 прекратили. А потом генералы от ВВС сделали все, чтобы сам проект Ка-50 был закрыт. Хорошо, что камовцы успели запустить в производство Ка-52 "Аллигатор", который в условиях боевых действий показывает самые лучшие результаты.

Остается надеяться, что роботизированный комплекс "Штурм" пройдет успешные испытания и будет запущен в производство уже в этом году. Армии он очень даже нужен.

Сергей Птичкин