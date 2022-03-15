ВС Литвы получат дополнительные ПТРК "Джавелин"

ЦАМТО, 14 марта. Командование Вооруженных сил Литвы получит дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", включая ракеты, пусковые установки и другие компоненты на сумму 40 млн. долл. (без учета НДС).

Изменение к соответствующему контракту между Агентством по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы и правительством США было одобрено 9 марта. Ведутся переговоры о максимально быстрой поставке систем.

По заявлению министра национальной обороны, "полученные из США ПТРК "Джавелин" вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности Литвы, повышение боеспособности ВС и будут служить средством сдерживания".

Дополнительные ПТРК "Джавелин" предназначены для подразделений Сухопутных войск Литвы.

Как заявляет командование ВС Литвы, "США являются стратегическим партнером Литвы и одним из ключевых союзников по обеспечению безопасности в Балтийском регионе".

Ежегодно в рамках Европейской инициативы сдерживания последовательно увеличивается финансовая поддержка укрепления обороноспособности европейских стран, в том числе Литвы, и улучшения военной инфраструктуры. США также являются одним из основных партнеров в закупках вооружений. В частности, ВС Литвы заключили контракты на поставку 200 легких бронемашин JLTV и 4 вертолетов "Блэк Хок" американского производства.

"Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-и-забыл". Ракета, оснащенная тепловизионной ГСН, предназначена для поражения в сложных метеорологических условиях и любое время суток бронированной техники, в т.ч. оснащенной динамической защитой, зданий и фортификационных сооружений на дальностях от 75 м до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим. Тандемная боевая часть позволяет атаковать цель во фронтальную проекцию или в слабозащищенную верхнюю с высоты до 150 м.

Применяемый "мягкий пуск" позволяет использовать ПТРК из помещений в населенных пунктах и снижает возможности противника по выявлению позиции стреляющего.