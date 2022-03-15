В ОДКБ обсудили план совместных мероприятий на 2022 год

В Объединенном штабе ОДКБ под руководством первого замначальника штаба, генерал-лейтенанта Хасана Калоева обсудили организацию совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности в 2022 году. Говорили о проведении различных учений группировок стран-членов ОДКБ, а также о проведении стратегической командно-штабной тренировки и специального учения разведчиков.

Одобрено участие в совместных учениях нового подразделения системы коллективной безопасности - совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.

На консультациях в Объединенном штабе обсудили также и участие в учениях представителей государств, не входящих в ОДКБ, - Международного Комитета Красного Креста и государств Шанхайской Организации Сотрудничества.

"Кроме того, рассмотрены предложения Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан о подходах к проведению специальных учений с силами и средствами МТО Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2022", с силами и средствами разведки "Поиск-2022", командно-штабного учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2022". Рассмотрены предложения Генерального штаба Вооруженных сил Республики Таджикистан о подходах к проведению совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022" и Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики о подходах к проведению командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", - сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

Тимофей Борисов