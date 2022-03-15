Рогозин: сроки завершения сотрудничества по МКС будут зависеть от снятия санкций

Глава госкорпорации уточнил, что направил письма партнерам по МКС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ответ партнеров по снятию санкций с предприятий Роскосмоса позволит сформулировать окончательную позицию РФ по срокам завершения сотрудничества на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник.

Глава госкорпорации уточнил, что направил письма партнерам по МКС. "В них мы предлагаем космическим ведомствам США, Канады и Евросоюза инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций и сообщить нам о принятом решении до конца текущего месяца. Это позволит нам сформулировать нашу окончательную позицию по срокам завершения нашего сотрудничества на Международной космической станции", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе глава госкорпорации сообщал, что Роскосмос направляет письменные обращения партнерам по проекту МКС, чтобы они сняли с предприятий госкорпорации санкции, которые являются незаконными.

Ранее Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР заявил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной. Он также добавил, что для продления эксплуатации станции до 2030 года потребуются колоссальные средства, иначе "станция развалится". Позже в заявлении по итогам заседания оперативного штаба под руководством гендиректора Роскосмоса сообщалось, что затраты на реализацию проекта МКС будут оптимизированы.

24 февраля Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества США и РФ по космосу может грозить неконтролируемым сходом с орбиты МКС и ее падением на США, Канаду, Индию или Китай.