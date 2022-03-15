"Крылатый танк" Су-25 снова продемонстрировал исключительную живучесть

В Су-25 российских Воздушно-космических сил, выполнявшего боевое задание в небе Украины в ходе специальной операции, попала зенитная ракета противника, но пилот под прикрытием другого самолета сумел благополучно вернуться на свой аэродром.

Министерство обороны РФ публикует видеокадры поврежденной машины. У "крылатого танка" задет двигатель, в результате его пришлось отключить. Многочисленные пробоины также видны в фюзеляже, хвостовом оперении и других элементах конструкции штурмовика.

Как предполагается, националистическими вооруженными формированиями был использован переносной комплекс, возможно FIM-92 Stinger американского производства. Их поставки осуществлялись странами НАТО.

Необходимо отметить, что "двадцать пятый" в очередной раз продемонстрировал свою исключительную живучесть.

Оригинальные технические решения, внедренные при создании этой крылатой машины, демонстрируют свою актуальность уже которое десятилетие. Все начиналось с Афганистана, где интернациональную миссию выполняла сороковая общевойсковая армия Ограниченного контингента Советских войск. Уже тогда нашим летчикам приходилось сталкиваться с заокеанскими ПЗРК.

Высоко ценились такие штурмовики пилотами Анголы, Ирака, Эфиопии. Активно они применялись во время событий на Северном Кавказе, в ходе отражения грузинской агрессии в Южной Осетии в августе 2008 года, а также против террористических формирований в Сирии.

Нашлась работа лоя Су-25 и сейчас. Они, используя различные средства поражения, уничтожают огневые точки, склады боеприпасов, бронетанковую технику националистических вооруженных формирований.

Алексей Моисеев