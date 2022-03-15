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США перебросили в Германию самолеты-заправщики

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«Горячая» дозаправка KC-135 на авиабазе «Аль-Удейд»
«Горячая» дозаправка KC-135 на авиабазе «Аль-Удейд».
Источник изображения: U.S. Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США направили в Германию военнослужащих и самолеты 92-й воздушной заправочной эскадрильи. Самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker разместили на базе Шпангдалем, сообщает Defence Blog.

В публикации отмечают, что KC-135 перебросили для повышения боевой готовности сил в регионе. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что самолеты относятся к оборонительным силам.

Базовая версия KC-135 совершила первый полет в 1956 году. Модифицированные KC-135R получили современное пилотажно-навигационное оборудование, гидравлическую и электрическую системы. Самолет с максимальным взлетным весом 146 тонн может нести запас топлива до 92 тонн.

Ранее KC-135 сопроводил 24 истребителя F-15C/D Eagle. Пилоты отработали навыки управления истребителем в тесном строю с помощью «слоновьей прогулки».

В феврале в публикации Military Watch отметили зависимость малозаметных истребителей от самолетов-заправщиков. Современные средства противовоздушной обороны могут поражать заправщики на расстоянии до 600 километров.

Ранее в том же месяце ВВС США продемонстрировали сверхбыструю дозаправку от самолета KC-46A Pegasus. Топливо перекачали в заправочные машины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
KC-135
КС-46
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