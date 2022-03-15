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Вышла новая книга ЦАСТ «Горячая Африка»

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Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) сообщает о выходе новой книги "Горячая Африка" под редакцией Максима Шеповаленко. Книга посвящена проблематике государств Тропической Африки в области национальной обороны и безопасности.

В работе рассматриваются африканский вектор внешней политики ведущих внерегиональных акторов. Авторы анализируют экономический потенциал африканских государств с точки зрения потребностей в высокотехнологичной продукции военного, двойного и гражданского назначения для решения указанных проблем.

Издание предназначено для специалистов в области военной конфликтологии и международных отношений, регионоведов, а также для широкого круга читателей, интересующихся современной военно-политической обстановкой в государствах Африки, расположенных южнее Сахары.

Спонсор издания АО "Рособоронэкспорт".

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РОЭ
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