Украинская "парадная" БМП-1ТС уничтожена в Волновахе

В ходе операции по освобождению оккупированного украинскими формированиями города Волноваха отступающие националисты потеряли редкую боевую машину пехоты.

Сильно поврежденная БМП-1ТС замечена на одной из улиц населенного пункта. После попадания противотанкового боеприпаса она какое-то время сильно горела. Обращает на себя внимание сильная деформация ствола 30-мм орудия.

После таких повреждений ни о каком восстановлении речи быть не может, и бронеобъекту теперь одна дорога - на склад вторчермета.

Всего на вооружении ВСУ состояло около десятка таких гусеничных машин. В минувшем году они впервые были продемонстрированы на военном параде в Киеве. Главное отличие от старых советских БМП первого поколения - это одноместное боевое отделение "Спис" ("Копье").

В качестве основного вооружения применен клон российской пушки 2А72 под обозначением ЗТМ-1. Также установлен автоматический гранатомет КБА-117, незаконно скопированный с 30-мм АГ-17. Имеется 7,62-мм пулемет ПКТ.

Ракетное управляемое оружие представлено ПТРК "Барьер" с наводимыми по лазерному лучу ракетами Р-2. Чтобы ПТУР не пострадали от пуль и осколков, их спрятали за бронированными защитными экранами.

Правда, судя по последним фотографиям, пусковая установка так и не была доведена до ума, поэтому в боях ее не использовали.

Система управления огнем получила импортный тепловизор. Вся информация для наводчика-оператора выводится в цветном изображении на специальный дисплей. Старую радиостанцию заменили на Motorola DM-4601.

Защиту БМП усилили установкой на бортах в местах нахождения механика-водителя и командира небольших экранов дополнительного бронирования.

Недавно стало известно, что в Харькове нацисты пытались применить ходовой макет боевой машины пехоты "Кевлар-Э".

Алексей Моисеев