Италия аннулировала сделку по продаже Китаю компании по производству военных БЛА

ЦАМТО, 14 марта. Правительство Италии 10 марта аннулировало сделку по продаже китайским инвесторам компании по производству беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

Об этом агентству Reuters сообщили три итальянских правительственных чиновника, знакомых с ситуацией. В офисе премьер-министра Марио Драги от комментариев отказались.

В августе прошлого года Рим начал расследование по поводу продажи в 2018 году китайским инвесторам 75% акций компании Alpi Aviation, базирующейся на севере Италии.

По словам источников, правительство решило аннулировать сделку после того, как расследование пришло к заключению, что участники проекта не проинформировали должным образом Кабинет министров о сделке в соответствии с так называемыми правилами "Золотой силы" (Golden Power) Италии, направленными на защиту стратегически важных активов.

Китайскими группами, участвующими в сделке, являлись China Corporate United Investment Holding (CCUI) и CRRC Capital Holding, которые, в свою очередь, контролируются комитетом зоны экономического развития Wuxi Liyuan Economic Development Zone и комитетом по контролю и управлению государственным имуществом SASAC.

Alpi Aviation участвует в итальянских проектах по оборонным исследованиям и разработкам, поставляет беспилотные летательные аппараты военного назначения странам НАТО.

Как сообщает The BL Staff, с тех пор, как в 2012 году было введено правило Golden Power, правительство Италии блокировало попытки иностранного капитала приобрести высокотехнологичные компании шесть раз. Из них в пяти случаях это было аннулирование китайских заявок.