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Российская газета

"Выгуляю дедушку": у бойца ДНР заметили пистолет-пулемет Судаева

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Под Мариуполем у одного из бойцов ДНР был обнаружен пистолет-пулемет Судаева времен Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст, автомат был выпущен в 1944 году, оружие оказалось в исправном состоянии и используется по назначению.

"Символично. Наши деды с таким оружием гнали немцев, и мы гоним теперь нациков", - рассказал военнослужащий народной милиции ДНР.

Напомним, что ППС-43, разработанный конструктором Алексеем Судаевым, производился и испытывался на Ленинградском фронте в условиях блокады. Оружие получилось простым и надежным, а главное более легким, чем основной пистоле-пулемет Красной армии - ППШ.

Простейшая конструкция ППС не позволяла вести огонь одиночными выстрелами, но опытные бойцы могли "отсекать" 1-3 патрона. Патрон 7,62х25 мм от пистолета ТТ имел эффективную дальность стрельбы до 200 метров.

Коробчатый магазин на 35 патронов с двухрядной подачей был очень удобным в наполнении, безотказным в подаче, а также удобно вставлялся в оружие. Невысокий темп стрельбы по сравнению с ППШ - 600-700 выстрелов в минуту, позволял экономить боекомплект.

Конструкция автомата оказалась настолько удобной, что после Великой Отечественной войны ППС применялся солдатами Северной Кореи, Вьетнама и Китая, где было налажено собственное производство пистолет-пулемета Судаева.


Николай Грищенко

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Страны
Вьетнам
Китай
КНДР
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