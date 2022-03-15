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Российская газета

Летчик Су-25 сумел посадить самолет после попадания в него ракеты из ПЗРК

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Летчик штурмовика Су-25 ВКС России в ходе выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции на Украине сумел посадить сбитый националистами самолет. Видео сложной в техническом отношении посадки опубликовали представители Минобороны России.


Поясняется, что в наш самолет попал снаряд, выпущенный из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Штурмовик Су-25 следовал в паре - вторым, когда в него попала ракета, выпущенная с земли. "Летчик поврежденного самолета оценил обстановку, после чего принял решение отключить поврежденный двигатель и не покидать самолет. Летчик другого Су-25 из пары - ведущего - подполковник Денис Литвинов перестроился и, понимая, что самолет товарища не выдержит повторного попадания ракеты, прикрыл его своим самолетом", - рассказали в военном ведомстве.

После этого подполковник Литвинов, увидев пуск второй ракеты, отстрелил тепловые ловушки, тем самым сумев увести ее в сторону от самолета боевого товарища. Более того, выяснилось, что в подбитом самолете отказали системы управления и навигации. Поэтому летчик сопроводил "раненый" самолет. В итоге поврежденный самолет приземлился по командам летчика, прикрывающего его. Посадку удалось произвести без происшествий, как отметили в Минобороны, благодаря "хладнокровным и умелым действиям летчика Дениса Литвинова". Тем самым была спасена жизнь другого летчика и сохранен боевой самолет.

Отмечается, что оба летчика представлены к госнаградам.

Напомним, днем ранее в военном ведомстве уже рассказали о подвиге подполковника Дениса Литвинова.


Иван Петров

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Страны
Литва
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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