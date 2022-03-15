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Российская газета

Роботизированный танк "Штурм" пройдет боевые испытания

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Источник изображения: Сергей Пивоваров \ РИА Новости

В апреле Россия начнет испытания тяжелого ударного робота "Штурм" на базе Т-72.

- В программе тестов запланирована боевая стрельба, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Предназначенный для городских боев "Штурм" вооружен укороченной 125-миллиметровой пушкой - ее баллистика лучше подходит для улиц. Помимо телеуправляемого танка, в комплекс входят мобильный командный пункт и робот огневой поддержки - с парой 30-мм пушек, реактивными огнеметами "Шмель" и блоком неуправляемых реактивных снарядов от "Урагана". Предполагается использовать боеприпасы объемного взрыва. Все машины создаются на базе танка Т-72Б3.

Комплекс будет иметь высокий уровень защиты от противотанкового оружия, включая верхнюю полусферу, рассказали на Уралвагонзаводе.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
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Уралвагонзавод
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