СИПРИ подтвердил лидерство США и России на мировом рынке оружия

ЦАМТО, 14 марта. В очередном докладе СИПРИ (Стокгольмский международный институт исследований проблем мира) говорится, что США продолжают оставаться лидером на мировом рынке оружия. Это, безусловно, соответствует истине.

СИПРИ по периоду 2017-2021 гг. позиционирует США на первом месте с долевым объемом 39% (за пятилетний период). При этом, по данным СИПРИ, США в 2017-2021 гг. увеличили объем продаж на 14% относительно предыдущих пяти лет.

ЦАМТО ведет подсчет стоимостных объемов поставок вооружений по факту их передачи заказчику. В отличие от СИПРИ, расчет ведется по 4-летним периодам. Поэтому сравнивать данные не совсем корректно, но на таком временном интервале (4 и 5 лет) они в принципе не должны отличаться очень значительно. Однако по факту ситуация отличается кардинальным образом.

В частности, СИПРИ утверждает о снижении объема экспортных продаж на мировом рынке оружия в 2017-2021 гг. Согласно докладу, падение общего объема мировой торговли вооружением в 2017-2021 гг. по сравнению с 2012-2016 гг. составило 4,6%. По оценке ЦАМТО, напротив, в последние годы имел место рост объемов продаж вооружений на мировом рынке (в расчет взяты итоги по 4-летним периодам – 2018-2021 гг. в сравнении с 2014-2017 гг.).

В целом за период 2014-2017 гг. ЦАМТО оценивает общемировой объем экспорта вооружений в сумму 325,757 млрд. долл. За период 2018-2021 гг. общемировой объем экспорта вооружений составил, по оценке ЦАМТО, 340,992 млрд. долл. То есть рост составил 4,7%.

Справочно

Следует отметить, что СИПРИ является единственным из всех крупнейших мировых аналитических центров, который публикует военные расходы в ценах того года, который является последним на момент текущего отчета (в данном случае это 2021 год). Все остальные центры публикуют данные в текущих ценах каждого конкретного года в долларах США. Перерасчет военного экспорта по предыдущим годам в цены последующего года представляется неоправданным, поскольку полностью искажает реальную ситуацию по балансу поставок вооружений по предыдущему периоду.

Кроме того, СИПРИ даже в ценах конкретного года дает существенно завышенные показатели по военным расходам для ряда стран, что связано с принятой методикой подсчета СИПРИ мировой торговли оружием.

Аналитики СИПРИ в своей методике оценки экспорта вооружений используют так называемый индекс "тренд-индикатор". Данный индекс основан на системе агрегирования эквивалентных данных по физическому перемещению тех или иных типов вооружений.

Согласно этой системе, для аналогичных типов вооружений используется одинаковая стоимостная оценка (определенный денежный эквивалент, который может быть достаточно далек от "реальной" или рыночной стоимости боевой системы). Таким образом, доллары, являющиеся единицей измерения "тренд-индикатора" СИПРИ, очень сильно отличаются от реальной денежной единицы США. Кроме того, единица измерения, используемая СИПРИ, может очень значительно различаться и при оценке экспорта отдельных стран.

Это приводит к тому, что СИПРИ завышает показатели тех стран, которые поставляют более дешевые системы вооружения. В первую очередь, из крупнейших мировых экспортеров это касается Китая и России. И, одновременно, занижает экспорт США, поставляющих наиболее дорогостоящие системы вооружений тех же типов.

Возвращаясь к положению в рейтинге отдельных стран, следует отметить, что, по оценке ЦАМТО, доля США на мировом рынке оружия существенно выше и составляет 42,05% (против 39% у СИПРИ). По мнению ЦАМТО, этот долевой показатель США, как и других стран в отчетах ЦАМТО, в большей мере соответствует действительности, поскольку устраняет неоднозначности при подсчете с использованием "тренд-индикатора" СИПРИ (СИПРИ в своих расчетах всегда занижал долю США и завышал долю России на мировом рынке оружия, что связано с методикой подсчета экспорта вооружений специалистами СИПРИ).

Как уже было сказано выше, СИПРИ утверждает, что США в период 2017-2021 гг. по сравнению с 2012-2016 гг. увеличили объем экспорта на 14%. По оценке ЦАМТО в последний четырехлетний период (2018-2021 гг. по сравнению с 2014-2017 гг.) рост объема экспорта США составил всего 1,69% (в физических объемах это 143,362 млрд. долл. против 140,979 млрд. долл.).

В связи с принятой методикой подсчета, эксперты СИПРИ "обвалили" объем экспорта России на мировом рынке оружия в 2017-2021 гг. по сравнению с предыдущим 5-летним периодом сразу на 26%. По оценке ЦАМТО, в последний четырехлетний период (2018-2021 гг. по сравнению с 2014-2017 гг.) рост объема экспорта России составил 4,38%.

В итоге СИПРИ по периоду 2017-2021 гг. позиционирует Россию на втором месте с долевым показателем 19%.

При этом следует отметь главное, что, возможно, не осознают сами аналитики СИПРИ: столь резкое снижение показателя по России при подсчете по "тренд-индикатору" СИПРИ говорит о том, что Россия в рассматриваемый период стала поставлять на экспорт более дорогостоящее и современное вооружение, в том числе высокоточное. Именно это, а не сокращение поставок ВиВТ, является основным фактором снижения доли России на мировом рынке вооружения согласно подсчету по "тренд-индикатору" СИПРИ.

Как уже было сказано выше, ЦАМТО ведет подсчет по 4-летним периодам. Согласно предварительным данным ЦАМТО, в 2018-2021 гг. доля России на мировом рынке вооружений составила около 15%. На самом деле эта доля, чуть больше, поскольку ЦАМТО не располагает всеми данными по экспорту ВиВТ (то есть в пределах до 16-17%). Причем доля России остается стабильной на этом уровне в течение последних восьми лет (два четырехлетних периода). Ни о каких спадах по экспорту речи не идет, в том числе в перспективе. Уже имеющийся портфель заказов позволит поддержать этот уровень экспортных поставок на период, как минимум, более трех лет.

Безусловно, Россия поддерживает достигнутый уровень долевого объема на мировом рынке ВиВТ в жесткой конкурентной борьбе с западными странами, прежде всего США. При этом США распространили санкции в отношении России и на торговлю оружием.

В частности, бывший президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторах России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В Госдепе сообщили, что документ станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России.

Совершенно очевидно, что санкции США против ОПК РФ являются недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией – попыткой вытеснения с рынка путем шантажа. Однако далеко не факт, что эти меры США окажутся "действенными", поскольку в данном случае речь идет об обеспечении безопасности каждого конкретного государства. Безусловно, нивелирование воздействия этих санкций является важнейшей задачей "Рособоронэкспорта".

Заявления Госдепа США о "значительных" потерях России в рассматриваемый период из-за введенных санкций согласно закону CAATSA представляются преждевременными и "высосанными из пальца". Прежде всего, это связано с тем, что контракты готовятся длительное время, зачастую годами. Во вторых есть ряд сегментов, где США никогда не смогут заменить Россию – это сфера обслуживания, ремонта и модернизации ранее поставленной техники, которая имеется на вооружении огромного количества стран. Никакая страна, даже под угрозами США, не откажется от поддержания имеющего парка военной техники в состоянии высокой боеготовности (в том числе российского производства). У России есть свой "пул" крупных заказчиков, предпочитающих российское вооружение и даже в условиях санкций США можно спрогнозировать, что в перспективе он будет увеличиваться.

Согласно докладу СИПРИ, третье место по периоду 2017-2021 гг. занимает Франция с долевым объемом 11%. ЦАМТО согласен с СИПРИ с позиционированием Франции на третьем месте. Доля Франции, по оценке ЦАМТО в период 2018-2021 гг. составила 11,9%.

По оценке СИПРИ, военный экспорт Франции в 2017-2021 годах увеличился на 59% по сравнению с 2012-2016 гг. По оценке ЦАМТО, увеличение действительно было очень значительным и составило 56% (в 2018-2021 гг. по сравнению с 2014-2017 гг.).

По оценке СИПРИ, в 2017-2021 гг. четвертую строчку рейтинга по экспорту оружия занял Китай, пятую – Германия. Объем китайского экспорта сократился в 2017-2021 годах по сравнению с 2012-2016 годами на 31%. Немецкий экспорт потерял 19%.

По оценке ЦАМТО, военный экспорт Китая в 2018-2021 гг. увеличился на 3,87% по сравнению с 2014-2017 гг. В целом за последний 4-летний период Китай экспортировал вооружений на сумму 11,226 млрд. долл. (3,29% мирового рынка, 6 место в рейтинге).

Ниже приведены рейтинги ЦАМТО стран-экспортеров и стран-импортеров по идентифицированному экспорту/импорту обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) в 2018-2021 гг. и 2014-2017 гг.

Рейтинг ЦАМТО стран-экспортеров, занимающих места с 1 по 10-е по периоду 2018-2021 гг. выглядит следующим образом: США – 143,362 млрд. долл. (1 место), Россия – 49,275 млрд. долл. (2 место), Франция – 39,690 млрд. долл. (3 место), Италия – 12,793 млрд. долл. (4 место), Израиль – 12,487 млрд. долл. (5 место), Китай – 11,226 млрд. долл. (6 место), Германия – 11,029 млрд. долл. (7 место), Испания – 10,615 млрд. долл. (8 место), Южная Корея – 6,588 млрд. долл. (9 место) и Великобритания – 5,853 млрд. долл. (10 место).

Рейтинг ЦАМТО стран-экспортеров, занимающих места с 1 по 10-е по периоду 2014-2017 гг. выглядит следующим образом: США – 140,979 млрд. долл. (1 место), Россия – 47,208 млрд. долл. (2 место), Франция – 25,420 млрд. долл. (3 место), Германия – 20,348 млрд. долл. (4 место), Великобритания – 15,280 млрд. долл. (5 место), Китай – 10,808 млрд. долл. (6 место), Израиль – 10,057 млрд. долл. (7 место), Испания – 9,455 млрд. долл. (8 место), Италия – 8,177 млрд. долл. (9 место) и Швеция – 4,559 млрд. долл. (10 место).

Рейтинг ЦАМТО стран-импортеров, занимающих места с 1 по 10-е по периоду 2018-2021 гг. выглядит следующим образом: Саудовская Аравия – 40,458 млрд. долл. (1 место), Индия – 35,339 млрд. долл. (2 место), Австралия – 19,119 млрд. долл. (3 место), Катар – 18,727 млрд. долл. (4 место), Египет – 15,164 млрд. долл. (5 место), Южная Корея – 14,579 млрд. долл. (6 место), Алжир – 12,160 млрд. долл. (7 место), ОАЭ – 11,573 млрд. долл. (8 место), США – 9,529 млрд. долл. (9 место) и Япония – 8,959 млрд. долл. (10 место).

Рейтинг ЦАМТО стран-импортеров, занимающих места с 1 по 10-е по периоду 2014-2017 гг. выглядит следующим образом: Саудовская Аравия – 42,544 млрд. долл. (1 место), Индия – 22,041 млрд. долл. (2 место), Австралия – 18,329 млрд. долл. (3 место), ОАЭ – 17,355 млрд. долл. (4 место), Египет – 15,667 млрд. долл. (5 место), Алжир – 13,514 млрд. долл. (6 место), Ирак – 12,139 млрд. долл. (7 место), Тайвань – 11,926 млрд. долл. (8 место), Великобритания – 9,251 млрд. долл. (9 место) и Катар – 8,469 млрд. долл. (10 место).