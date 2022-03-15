Войти
Российская газета

Комплекс "Витебск" защищает вертолеты от "Стингеров" в ходе спецоперации

1179
0
0

На днях Минобороны РФ опубликовало видео высадки тактического десанта на одном из аэродромов Украины. В нем впервые демонстрируют, как в реальных боевых условиях действует бортовой комплекс обороны Л-370 "Витебск"

В начале ролика можно услышать, что голосовая система оповещает пилота вертолета Ка-52: "Атака спереди - Stinger". А чуть позже: "Атака слева". При этом экипаж ведет себя спокойно - "Витебск" сам разберется с ракетами.

Этот комплекс был разработан концерном "Радиоэлектронные технологии" и запущен в производство в 2015 году. Уже вскоре он получил прозвище "ангел-хранитель", поскольку способен в автоматическом режиме обнаруживать пуски ракет с радиолокационными и инфракрасными головками самонаведения и сбивать их с цели.

Для этого "Витебск" применяет пассивные помехи (тепловые ловушки и дипольных отражателей) и активную защиту в инфракрасном и радиодиапазонах.

Комплекс способен нейтрализовать не только от зенитные ракеты, но и ракеты класса "воздух-воздух".


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
02.09.2019
Проблемы в построении обороны Крыма
30.04.2015
КРЭТ: мы создаем аппаратуру для перспективного космического корабля
26.11.2014
Вертолетоносцы типа "Мистраль"
25.06.2014
На вертолеты для "Мистралей" потратят 32 млрд рублей
25.06.2014
Проблемы оборонного импортозамещения средней полосы
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 21:31
  • 19660
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 15:25
  • 5
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 15.03 14:59
  • 1
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину
  • 14.03 19:20
  • 4
Видео: Российские военные взяли под контроль еще один аэродром на Украине
  • 14.03 17:50
  • 235
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.03 17:43
  • 115
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 14.03 10:38
  • 1
Наступление по тонкому льду
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot