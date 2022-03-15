Комплекс "Витебск" защищает вертолеты от "Стингеров" в ходе спецоперации

На днях Минобороны РФ опубликовало видео высадки тактического десанта на одном из аэродромов Украины. В нем впервые демонстрируют, как в реальных боевых условиях действует бортовой комплекс обороны Л-370 "Витебск"

В начале ролика можно услышать, что голосовая система оповещает пилота вертолета Ка-52: "Атака спереди - Stinger". А чуть позже: "Атака слева". При этом экипаж ведет себя спокойно - "Витебск" сам разберется с ракетами.

Этот комплекс был разработан концерном "Радиоэлектронные технологии" и запущен в производство в 2015 году. Уже вскоре он получил прозвище "ангел-хранитель", поскольку способен в автоматическом режиме обнаруживать пуски ракет с радиолокационными и инфракрасными головками самонаведения и сбивать их с цели.

Для этого "Витебск" применяет пассивные помехи (тепловые ловушки и дипольных отражателей) и активную защиту в инфракрасном и радиодиапазонах.

Комплекс способен нейтрализовать не только от зенитные ракеты, но и ракеты класса "воздух-воздух".

Олег Корякин